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恒指收市升218點 升穿100、250天線 科指升2.1% 成交不足1000億

拜登宣布退選，美期上升，美元、美債息軟，油金偏強，每美元兌日圓曾貶至156.29，每百日圓兌港元曾升至4.9957，除港股三大指數、印度、印尼外，亞股全數下跌。人行下調逆回購操作利率、LPR，恒指國指早段曾再創3個月低，恒指半日先跌後升，重上250天線，午後升幅擴大，收市升穿100天線，上試10天線。大市波幅升至1個月最多，但成交跌穿1000億。

恒指今早高開47點，高位升275點，低位跌103點，高低波幅379點。上升股份比例為31.34%，下跌為28.06%，無升跌為40.58%。

恒指收市升218點或1.25%，報17635點，大市成交金額934億元，較上日減少8.41%，是7月18日875.36億元成交後最少；國指升88點或1.44%，報6253點。恒生科技指數收報3610點，升2.1%。

藍籌股成交金額452.33億元，佔大市成交48.42%；科指成份股成交金額238.04億元，佔大市成交25.48%；國指成份股成交金額404.28億元，佔大市成交43.28%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.5億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加12.75%，至100.51億元，佔大市成交10.75%。牛熊證成交金額57.64億元，增加16.55%；窩輪成交金額42.86億元，增加8.01%。

藍籌65隻升，16隻下跌，1隻無升跌。攜程（9961）升5.11%，收報361.8元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.3%，收報7.59元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報11.72元，升7.72%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.26元，跌3.08%。

恒指上試10天線(17743.59點)，升穿100天線(17585.41點)、250天線(17469.1點)。科指受制於20天線(3626.09點)。

北水南下合計淨流入36.92億元，較上日減少39.71%，連續第3日流入，累計流入122.12億元，對上一次連續3日淨流入是6月27日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.58%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見17693.35點，是7月18日17864.12點後最高。早段曾低見17313.88點，是4月25日17109.57點後最低。今日收市報17635.88點，是7月18日後收市新高，當日報17778.41點。

科指曾升最多2.52%，是7月11日後最大升幅，當日升幅為2.87%。高見3625.8點，是7月18日3640.12點後最高。收市報3610.71點，是7月18日後收市新高，當日報3613.13點。

國指曾升最多1.8%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見6276.02點，是7月18日6343.88點後最高。今早曾低見6126.06點，是4月25日6066.14點後最低。今日收市報6253.94點，是7月18日後收市新高，當日報6306.8點。

午後消息股表現

香港電訊（6823）推流動應用 商戶可用行動電話作收款終端機。收報9.16元，跌0.65%。

復星旅遊文化（1992）料上半年純利不低於3億人幣。收報3.8元，升0.53%。

今早及隔晚消息股表現

博安生物（6955）發盈喜 料中期轉賺至最少6,000萬人幣。收報9.28元，升2.65%。

渤海銀行（9668）擬公開掛牌分批轉讓債權資產。收報0.94元，升1.08%。

小鵬（9868）：與福士簽電子電氣架構技術策略合作聯合開發協議。收報33.65元，升3.86%。

聲通科技（2495）擬實施H股全流通。收報151元，跌6.85%。

廣匯寶信汽車（1293）大股東廣匯汽車A股觸發退市條件。創上市新低，見0.115元，收報0.116元，跌4.92%。

比亞迪（1211）汽車日本社長：有意於今年將內銷售網絡擴展到全日本。收報246元，升1.23%。

舜宇光學科技（2382）發盈喜，料今年上半年純利最多達10.92億人幣。收報48.75元，升1.04%。

小米（1810）料11月提前達成交付10萬輛電動車目標。收報17.22元，升4.24%。

紛美包裝（0468）指景豐宣稱動議委任董事要求無效。收報2.35元，跌1.67%。

廣汽（2238）旗下廣汽租賃擬增資擴股，尋第三方認購五成股權。收報2.89元，升0.35%。

國泰（0293）、快運6月30日共載9.2萬人，為疫情以來單日最高載客量。收報8.02元，升0.25%。

知乎（2390）溢價逾7%要約回購最多16%股權。收報8.65元，升1.76%。

威高國際（1173）違規漏報須予揭露交易，涉租沙田港鐵站店。收報0.043元，跌15.69%。

香格里拉（0069）再發10億元熊貓債，包括港企首次發5年期熊貓債。收報5.59元，跌0.18%。

信義能源（3868）發盈警，上半年純利料跌最多35%。創上市新低，見0.95元，收報0.96元，跌4%。

兗礦能源（1171）擬向澳洲高地資源注資取控制權。收報10.02元，升0.91%。

金地商置（0535）發盈警，上半年轉蝕約20至23億元人幣。見52周低0.221元，收報0.223元，跌3.88%。

冠忠巴士（0306）7,161萬元採購30架無人駕駛航空器。收報1.58元，升4.64%。

中石化（0386）上半年原油產量1.4億桶，微升0.6%。收報4.8元，升1.48%。

港交所（0388）納阿聯酋2交易所入認可名單，中東企業可來港第二上市。收報239.2元，升0.08%。

中國電信（0728）6月5G方案用戶數增逾14%至3.37億戶。收報4.85元，升1.46%。

捷榮（2119）售項目錄獲利發盈喜料多賺逾六成。收報0.6元，升1.69%。

中移動（0941）6月底移動客戶總數突破10億名。收報75.55元，升0.73%。

中國動向（3818）：首季Kappa品牌店舖零售流水錄中低單位數下降。收報0.315元，跌1.56%。

亞洲電視（0707）發新股籌獲逾2億元，無承配人成主要股東。收報0.203元，跌0.98%。

中信國際電訊（1883）發盈警，料上半年獲利跌37%至4.55億。見52周低2.09元，收報2.1元，跌21.35%。

破頂股表現

破頂股包括，中糧包裝（0906）創上市新高，見7.16元，收報7.11元，升0.85%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.87元，收報3.86元，升3.49%；昇能集團（2459）創上市新高，見22.3元，收報21.35元，升1.67%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.02元，收報2.02元，升12.22%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1129.95元，收報1121.6元，無升跌；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.65元，收報17.65元，升0.28%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.55元，收報5.365元，跌0.46%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見165.1元，收報165.1元，升0.03%；眾安智慧生活服務（2271）創上市新高，見1.4元，收報1.27元，跌5.93%；燕之屋（1497）創上市新高，見13.64元，收報13.64元，升4.6%；邁富時（2556）創上市新高，見96.3元，收報96元，升10.85%；宜搜科技（2550）創上市新高，見20.7元，收報20.6元，升8.54%；經發物業（1354）創上市新高，見11.04元，收報10.86元，升16.03%；廣聯科技（2531）創上市新高，見7.49元，收報7.33元，升2.81%；成實外教育（1565）創52周高，見0.265元，收報0.265元，升15.22%；長建（1038）創52周高，見51.75元，收報51.5元，升1.28%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.1元，收報1.1元，無升跌；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.49元，收報2.45元，升6.99%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.41元，收報0.41元，升6.49%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.44元，無升跌；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.335元，收報0.335元，升1.52%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見4.23元，收報4.23元，升8.74%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見51.75元，收報51.5元，升1.28%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.106元，收報0.112元，跌3.45%；九毛九（9922）低見2.98元，收報3.06元，跌10.26%；呷哺呷哺（0520）低見1.27元，收報1.3元，跌3.7%；信能低碳（0145）低見0.135元，收報0.15元，無升跌；新世紀集團（0234）低見0.029元，收報0.03元，跌6.25%；中國金融投資管理（0605）低見0.202元，收報0.212元，無升跌；北大資源（0618）低見0.177元，收報0.181元，跌2.69%；木薯資源（0841）低見0.075元，收報0.076元，跌6.17%；中華國際（1064）低見0.038元，收報0.038元，跌17.39%；勝利管道（1080）低見0.029元，收報0.03元，跌9.09%。

78隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.221元，收報0.223元，跌3.88%；金沙中國（1928）低見15.4元，收報15.66元，升0.77%；周大福（1929）低見7.82元，收報8.05元，升0.25%；六福集團（0590）低見14.9元，收報15.28元，升1.19%；周生生（0116）低見6.74元，收報6.78元，跌2.16%；新秀麗（1910）低見19.7元，收報20.7元，升4.55%；星島（1105）低見0.25元，收報0.26元，升4%；叙福樓（1978）低見0.61元，收報0.62元，跌7.46%；稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，建成控股（1630）收報0.044元，升109.52%；MATRIX HOLDINGS（1005）見52周低0.5元，收報0.81元，升62%；耀高控股（1796）收報2.55元，升50%；賞之味（8096）收報0.12元，升31.87%；歐化（1711）收報0.11元，升30.95%；大唐西市（0620）收報0.28元，升24.44%；強泰環保（1395）收報0.133元，升22.02%；中彩網通控股（8071）收報0.017元，升21.43%；寶沙發展（1069）收報0.068元，升19.3%；宏強控股（8262）收報0.031元，升19.23%。

下跌異動股，包括，瑞遠智控（8249）收報0.056元，跌34.12%；鼎豐集團汽車（6878）創上市新低，見0.071元，收報0.075元，跌33.63%；FSM HOLDINGS（1721）收報0.38元，跌25.49%；中國集成控股（1027）收報0.39元，跌25%；中木國際（1822）收報0.31元，跌24.39%；泰昇集團（0687）收報0.24元，跌22.58%；中信國際電訊（1883）見52周低2.09元，收報2.1元，跌21.35%；德斯控股（8437）創上市新低，見0.015元，收報0.015元，跌21.05%；亞信科技（1675）創上市新低，見4.85元，收報4.95元，跌18.85%；天機控股（1520）見52周低0.065元，收報0.07元，跌17.65%；中華國際（1064）創上市新低，見0.038元，收報0.038元，跌17.39%。

 

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