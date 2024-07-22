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置地旗下在港商用物業獲「三鉑金」認證   每年投放1億美元改造及引入科技

置地公司宣布，旗下所有香港商用物業均獲「三鉑金」認證，成為全港首個獲得此佳績的發展商，進一步鞏固置地公司對可持續發展的長遠承諾。其中怡和大廈更獲全港LEED v4.1 EBOM （運營與維護：既有建築）最高評分，在滿分100分中，得分89分。能源與環境設計先鋒LEED為目前全球最常用的綠色建築認證系統。

今年七月，置地公司中環物業組合旗下所有商用物業均獲得《WELL 健康建築標準™》核心體鉑金級認證。此認證讓整個集團的中環物業組合升級為「三鉑金」認證，即所有物業均取得綠建環評（BEAM Plus）、能源與環境設計先鋒（LEED）及《WELL 健康建築標準™》的鉑金評級。

置地公司執行董事胡友鴻表示，集團將繼續推動創新解決方案，以提升在可持續發展領域的表現。該集團表示，每年投資高達1億美元於旗下中環物業組合的12幢商廈於改造及重新校驗、發展人工智能、房地產科技、以及利用物聯網技術配合感應器加強收集環境數據，以有效減少既有建築物的碳排放，為打造一個更可持續的建築環境作出貢獻。

 

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