該公司致力於為企業及家庭保險用戶分銷各種保險產品，涵蓋財產保險產品、人壽及健康保險產品、意外保險產品、汽車保險產品。公司於2017年自海爾集團收購海爾保險代理，並成為其指定保險代理服務提供商，為海爾集團處理並管理於中國所有與保險相關事宜。

根據初步招股書，內地家電品牌海爾集團憑藉其於青島海創匯物聯51.20%的直接權益及剩餘48.80%的表決權安排，控制青島海創匯物聯100%的表決權，因此通過青島海創匯物聯間接持有眾淼控股約60.44%的表決權。青島海創匯物聯由海爾集團及青島海創客分別持有51.20%及48.80%的權益。而青島海創客的普通合夥人由海爾集團的創始人之一張瑞敏控制。

根據弗若斯特沙利文，中國保險中介行業持續增長並將保持穩定增長趨勢，預期該行業的承保規模於2024年至2028年期間將以12.8%的複合年增長率增長，於2028年將達致1.5萬億元（人民幣·下同）。

財務方面，2023年，歸屬於公司權益股東期内利潤為4037.2萬元，按年增6.9%；截至今年4月底止四個月歸屬於公司權益股東期内利潤為1506.7萬元，按年增8.1%。

招股書指，於往績記錄期間，公司已連接包括中國前三大保險集團（就市值而言）在內的超過70家保險公司作為公司的客戶；並已連接覆蓋山東、河北、河南及吉林四個省內的保險代理人；且已連接20家戰略渠道合作夥伴；及公司已向逾2萬名企業保險用戶及36.8萬名家庭保險用戶分銷保險產品。

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