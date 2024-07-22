胡錫進表示，今天給兩隻股票加倉，都是在下午開盤不久後操作的。「兩隻股票都是早上紅過，但後來綠了。我給兩隻股票都設了兩個買入價，兩個價格的買進規模相同，原因是我不知道它們接下來能夠跌多少。結果是，兩隻股票都買成了價格高一點的那筆，另外一筆買入價更低的，都未成交。」

胡又指，目前倉內有一點餘錢，準備「尋找目標，耐心瞄準」，但不會再輕易進行短線操作及投機。「我輕易不會再幹早上賣出晚上買回的短線操作了，不再投機一兩個點的升降，這樣的操作掐準了實在太難。一旦看好一個板塊和一隻股票，就要敢於多攥它一段時間，賠了也要盡量忍住，熬過去。另外，即使加入一隻開始上升的股票，也決不在它大紅的日子裡追漲買，一定要等它轉綠的時候買入，多好的股票也都有回調的時候，不要怕不趕快追漲就追不上了。這是我截至今天對於追漲的感受。」

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