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本港6月通脹升1.5% 多過預期

政府統計處公布，6月份消費物價指數，按年升1.5%，多過市場預期的升1.2%，同時亦較今年5月份相應升幅1.2%為高。今年6月份的升幅較大，主要是由於政府提供的電費補貼較去年同月減少所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年6月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.0%，與今年5月份的相應升幅相同。

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率維持輕微。外出用膳及外賣價格錄得較快按年升幅，而基本食品價格增長輕微。能源相關項目的價格繼續顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於溫和水平。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，但地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情况。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年6月止的三個月的平均每月變動率為0.0%，而截至今年5月止的三個月的相應變動率則為-0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年6月份的按年升幅分別為1.7%、1.3%及1.3%，而今年5月份的相應升幅則分別為1.2%、1.1%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年6月份的按年升幅分別為0.9%、1.0%及1.2%，在今年5月份的升幅則分別為0.9%、1.1%及1.2%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至今年6月止的三個月的平均每月變動率分別為-0.1%、0.0%及0.0%，而截至今年5月止的三個月的相應變動率分別為-0.3%、-0.2%及-0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至今年6月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率分別為0.2%、0.1%及0.1%，而截至今年5月止的三個月的相應變動率則分別為0.2%、0.1%及0.0%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年6月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升22.0%）、外出用膳及外賣（上升2.7%）、雜項服務（上升2.5%）、交通（上升1.7%）、住屋（上升1.1%）、雜項物品（上升0.5%）、基本食品（上升0.5%），以及電力、燃氣及水（上升0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年6月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌0.6%），以及衣履（下跌0.6%）。

以今年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.6%。甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.8%、1.5%及1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.8%、1.0%及1.2%。

在今年第二季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.2%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.4%、1.2%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.9%、1.0%及1.1%。

截至今年6月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.1%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.3%、1.2%、1.3%及1.5%。

 

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