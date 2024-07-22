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TVB：第二季廣告價單按年及按季錄雙位數增長  

電視廣播（0511）（TVB）公布6月底止季度數據，在港的免費電視頻道連續三個季度保持在79%，當中旗艦頻道翡翠台在晚上7時至11時黃金時段收視率較今年首季度的16.2點，上升0.3個百分點，達到16.5點。無線新聞台的收視點按季稍跌0.1個百分點至1.8點。明珠台、J2及其後變身而成的TVB Plus，及已經結束的體育財經資訊台，收視點則按季上升0.3個百分點，達3.5點，為過往公布四個季度數據以來最高。其透露，廣告單價按年及按季均有雙位數增長。

該台指，季內於香港地面免費頻道的廣告收入持續增長，與去年同期相比，第二季度來自廣告客戶的整體收入實現了雙位數的百分比增長。儘管香港整體廣告市場疲軟，他們繼續能吸納新客戶，當中包括希望借助他們在香港的廣泛覆蓋的領先金融和消費品品牌。此外，落地廣東省的翡翠台和明珠台頻道每月吸引超過2000萬觀眾收看，他們在廣東省大灣區推出的新廣告產品取得初步成效。 因此，按季和按年比較，他們的黃金時段電視廣告單價在本季度實現雙位數百分比增長。

至於OTT串流業務方面，TVB指，季內持續穩定增長，按季myTV Gold付費訂戶保持穩定，按年則增長4%，季內訂戶達19.3萬。所有服務層級的平均每月活躍用戶人數(MAU)則維持約200萬。自今年初以來，來自myTV Super平台數碼廣告的收入，按年增長超過30%。因此其預計今年全年的數碼廣告收入將大幅高於去年。

內地業務方面，其預計在未來一至兩年會向騰訊視頻交付額外四部劇集，料擴充合作為他們從現在到2026年提供強大的聯合製作收入。於今季內他們已經開始三部合拍劇的拍攝，包括「刑偵12」、「巨塔之后」和「金式森林」。其多渠道網絡(MCN)業務方面，於本季度內的電商直播活動的舉辦場次和觀眾覆蓋率，按年及按季均持續增加。直播場次達395場，直播觀看人次達6900萬。

該台預計今年六月底止上半年度將實現正數EBITDA，扭轉去年同期的虧損局面，並重申對全年實現顯著正數EBITDA的預期。基於目前的業務勢頭，其在不考慮如有的特殊一次性項目下，預計今年全年實現淨利潤。

 

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