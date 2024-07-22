該台指，季內於香港地面免費頻道的廣告收入持續增長，與去年同期相比，第二季度來自廣告客戶的整體收入實現了雙位數的百分比增長。儘管香港整體廣告市場疲軟，他們繼續能吸納新客戶，當中包括希望借助他們在香港的廣泛覆蓋的領先金融和消費品品牌。此外，落地廣東省的翡翠台和明珠台頻道每月吸引超過2000萬觀眾收看，他們在廣東省大灣區推出的新廣告產品取得初步成效。 因此，按季和按年比較，他們的黃金時段電視廣告單價在本季度實現雙位數百分比增長。

至於OTT串流業務方面，TVB指，季內持續穩定增長，按季myTV Gold付費訂戶保持穩定，按年則增長4%，季內訂戶達19.3萬。所有服務層級的平均每月活躍用戶人數(MAU)則維持約200萬。自今年初以來，來自myTV Super平台數碼廣告的收入，按年增長超過30%。因此其預計今年全年的數碼廣告收入將大幅高於去年。

內地業務方面，其預計在未來一至兩年會向騰訊視頻交付額外四部劇集，料擴充合作為他們從現在到2026年提供強大的聯合製作收入。於今季內他們已經開始三部合拍劇的拍攝，包括「刑偵12」、「巨塔之后」和「金式森林」。其多渠道網絡(MCN)業務方面，於本季度內的電商直播活動的舉辦場次和觀眾覆蓋率，按年及按季均持續增加。直播場次達395場，直播觀看人次達6900萬。

該台預計今年六月底止上半年度將實現正數EBITDA，扭轉去年同期的虧損局面，並重申對全年實現顯著正數EBITDA的預期。基於目前的業務勢頭，其在不考慮如有的特殊一次性項目下，預計今年全年實現淨利潤。

其他報道

巴郡減持比亞迪至5%以下

胡錫進：炒股還挺上癮的 只要我一直炒股就不可能得老年癡呆

聯通6月用戶累計達10.66億戶 5G用戶佔2.76億戶

全日沽空金額減少20% 盈富沽空增30% 沽空比率升至52%

眾淼控股（青島）過主板上市聆訊 海爾集團為大股東

置地旗下在港商用物業獲「三鉑金」認證 每年投放1億美元改造及引入科技

恒指收市升218點 升穿100、250天線 科指升2.1% 成交不足1000億

「DHL香港空運貿易領先指數」第三季回升至41.2點 為今年最高

瑞銀期貨在華展業十年 冀QFII商品期貨及國際化品種發力

高院就正利股價操縱案判三被告入獄 最長刑期6年8個月

浙江同源康醫藥過主板上市聆訊 自成立以來產生淨虧損

滬指終止兩連升 創板指結束四連揚

香水品牌管理公司穎通申來港上市 據報擬籌集2億美元

富通正式更名周大福人壽 今年計劃增聘代理至2500至3000人