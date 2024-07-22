位於新馬路的新中央酒店翻新後今日正式開幕，文綺華認為，該酒店為當地重要地標及歷史建築，重新投入服務料對中區尤其舊城區非常好，相信能成為新打卡點，同時有助讓旅客對相關歷史及文化元素有更深刻體會。酒店發展商力行集團創辦人及主席蕭頌銘表示，酒店設114間客房，於5月起試營運，至上月入住率已逾九成，房價亦有上升，他有信心暑假7、8月份入住率能逾九成，目前則錄得預訂逾七成。該酒店亦正招商，希望有共同理念及主題商家進駐合作，為旅客提供更多樣化服務。

新中央酒店原名中央酒店，為早年澳門半島最高建築物，曾經為澳門早年獲發牌博彩企業，包括由廣東賭王霍芝庭為首的濠興娛樂場，及商人傅德蔭或俗稱傅老榕及當押業大王高可寧為首的泰興娛樂場佔用，經營至60年代初。直至賭牌轉入澳門旅遊娛樂之後，該酒店重新命名為新中央酒店。直到近年一度停業及翻新，今年5月起重新試業營運。

文綺華又稱，目前香港旅客數目回復至2019年疫情前的97%，今年的策略會集中針對海外旅客，並對港客做宣傳推廣、提供優惠、套票。