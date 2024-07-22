moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

李惟宏倡完善惡劣天氣下銀行處理實體支票 下調股票印花稅至單邊0.05%

港府近期就施政報告作諮詢，立法會金融服務界議員李惟宏表示，已就本港金融及經濟發展作向港府提交建議，當中包括優化惡劣天氣交易安排，更好地處理實體支票安排；由現時的買賣雙方收0.1%，再度下調股票印花稅至單邊收0.05%；優化新股機制；建議於機場設倉存貴金屬、酒類及其他奢侈品等等。

港府將於9月23日落實於惡劣天氣維持交易。李惟宏指出現時於實行方面存問題，唯獨是於處理實體支票安排方面「不理想」，而他與業界溝通時，發現外國客戶可用手機拍攝實體支票，而外國銀行可透過手機應用程式，以遙距方式處理其交收及結算的方法。他同時建議金管局提升金融基建配套，以更靈活處理實體支票交收。

被問到是否曾與銀行業畀討論其方法的實際可行性時，李惟宏回應，他曾與銀行業界於維持惡劣天氣下交易的討論時，提出過外國銀行遙距方式處理實體支票的方法，但當時銀行相關的技術人員不在場，未能就其可行性獲得的即時回應。

被問到會否同時建議銀行業界於惡劣天氣遇上假期的情况下，建議銀行安排人手處理實體支票的交收及結算，李惟宏表示，雖然投資者可預視公眾假期對有關實體支票處理的影響，惟惡劣天氣為突發性，建議銀行於人手方面可「行多一步」，令維持於惡劣下維持交易的安排更完善。

李惟宏建議，港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）積極研究及盡早落實在港設立大宗商品交割倉，除有助促進物流業外，亦可帶動香港商品期貨生態圈及相關的融資發展。

其他報道

即睇搶飛方法︱大灣區航空明起至31日推機票優惠 來回機票僅20元包行李

澳門司警：三博企內部系統受微軟停機事件影響

澳門旅遊局：冀新增經濟型住宿供應市場   新中央酒店翻新後今開幕

TVB：第二季廣告價單按年及按季錄雙位數增長  

本港6月通脹升1.5% 多過預期

巴郡減持比亞迪至5%以下

胡錫進：炒股還挺上癮的 只要我一直炒股就不可能得老年癡呆

聯通6月用戶累計達10.66億戶 5G用戶佔2.76億戶

全日沽空金額減少20% 盈富沽空增30% 沽空比率升至52%

眾淼控股（青島）過主板上市聆訊 海爾集團為大股東

置地旗下在港商用物業獲「三鉑金」認證   每年投放1億美元改造及引入科技

恒指收市升218點 升穿100、250天線 科指升2.1% 成交不足1000億

「DHL香港空運貿易領先指數」第三季回升至41.2點 為今年最高

瑞銀期貨在華展業十年 冀QFII商品期貨及國際化品種發力

高院就正利股價操縱案判三被告入獄  最長刑期6年8個月

浙江同源康醫藥過主板上市聆訊 自成立以來產生淨虧損

滬指終止兩連升 創板指結束四連揚

香水品牌管理公司穎通申來港上市 據報擬籌集2億美元

富通正式更名周大福人壽 今年計劃增聘代理至2500至3000人

香港電訊推流動應用程式 商戶可用流動電話作收款終端機

WeChat Pay HK伙滴滴美團及商場推400元奬賞

KPay推一站式收款及付款平台 助合資格商戶實現T+0結算