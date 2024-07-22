港府將於9月23日落實於惡劣天氣維持交易。李惟宏指出現時於實行方面存問題，唯獨是於處理實體支票安排方面「不理想」，而他與業界溝通時，發現外國客戶可用手機拍攝實體支票，而外國銀行可透過手機應用程式，以遙距方式處理其交收及結算的方法。他同時建議金管局提升金融基建配套，以更靈活處理實體支票交收。

被問到是否曾與銀行業畀討論其方法的實際可行性時，李惟宏回應，他曾與銀行業界於維持惡劣天氣下交易的討論時，提出過外國銀行遙距方式處理實體支票的方法，但當時銀行相關的技術人員不在場，未能就其可行性獲得的即時回應。

被問到會否同時建議銀行業界於惡劣天氣遇上假期的情况下，建議銀行安排人手處理實體支票的交收及結算，李惟宏表示，雖然投資者可預視公眾假期對有關實體支票處理的影響，惟惡劣天氣為突發性，建議銀行於人手方面可「行多一步」，令維持於惡劣下維持交易的安排更完善。

李惟宏建議，港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）積極研究及盡早落實在港設立大宗商品交割倉，除有助促進物流業外，亦可帶動香港商品期貨生態圈及相關的融資發展。

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