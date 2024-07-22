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基金公會：歡迎ETF通擴容生效 建設擴大「南向ETF通」合資格產品範圍

ETF通擴容措施今日生效，是次擴容南向ETF增6隻，總數將增至16隻。而北向ETF增85隻，總數至二百多隻。香港投資基金公會（HKIFA）行政總裁黃王慈明對此表示其擴容歡迎，並提出一系列建議，包括進一步擴大合資格產品範圍；建議將交易所買賣基金（ETF）納入「跨境理財通」；完善ETF的推廣及銷售機制等等。

黃王慈明指，目前南向合資格的ETF範圍過於狹窄，建設擴大「南向ETF通」合資格產品範圍，可以讓更多的發行人參與這市場，增加合資格產品的數目並促進競爭，讓投資者受惠，同時建議建議再進一步降低AUM要求，最終取消此要求。

黃王慈明同時建議，將ETF納入「跨境理財通」，因其與理財通的其他合資格產品有互補性。

另外，黃王慈明亦提倡， 建議允許香港ETF基金經理 （發行人）向內地客戶推介ETF， 而不應只局限於「僅限執行指示」模式或「反向詢價」模式。她續指，明白這涉及制度的突破，但若要配合政策初衷，該會相信應設立這類機制，讓ETF發行人能夠在一定的範圍內有序的在內地進行教育及推廣活動。

 

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