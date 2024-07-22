匯豐指，雖然新世界已著手出售如荃灣D Park及尋求再融資，但是這不足以令基本因素改變。雖然中、港兩地均對樓市有放寬政策，但是合約銷售低過其預期，三項新收租物業需時才會提供顯著貢獻，目前啟德體育園的出租率逾70%。

在過去六個月，市場對該股共識的盈利水平已經降低35%，因此該行預期調減盈利預測的動作陸續有來，給予新世界2025至2026年的盈利預測水平再比市場預期低10%至33%，並維持對新世界「減持」評級。匯豐料，新世界還需要推出更多新盤改善財務狀況。

此外，開源證券發表報告指，新世界的內地核心土儲優質，在港土儲有望農地轉換釋放價值，物業銷售體系成熟利潤率高，旗下K11品牌物業投資布局進入收成階段，債務結構進一步優化，料未來利潤空間有保障，並預期現金流穩定，首次跟進及覆蓋該股，給予「買入」評級。該行透露，新世界由今年初至6月24日，已將350億元債務作出安排及償還，並提高人民幣貸款比重，並堅持資金策略降低融資成本。

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