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榮暉國際伙山東能源組合營 從事大宗商品貿易

榮暉國際（0990）公布，與國企山東能源成立合營企業，以從事大宗商品貿易及開展大宗商品相關業務，合營企業將補充集團之現有及未來業務。

根據合營企業協議，合營企業於成立後將由山東能源及榮暉分別擁有51%及49%。 合營企業的註冊資本預期將為8億元。山東能源出資總額將為4.08億元及公司出資總額將為3.92億元。所有出資將以現金方式作出。榮暉出資的金額預期以內部資源撥付。

榮暉指，除專注於其現有業務外，集團一直不時探索可行的投資機會，以多元化其業務及拓寬其收入來源，以確保可持續增長。尤其是在中國，對大宗商品的需求持續高企，業務增長機會充足。今次集團成立合營企業，以從事大宗商品貿易及開展大宗商品相關業 務。合營企業將補充集團之現有及未來業務。

此外，透過成立合營企業，合營企業之訂約方將能夠互補優勢及共享資源，有利於合 營企業之業務發展。董事會預期合營企業將提升集團未來盈利能力。

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