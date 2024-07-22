BOSS直聘（2076）公布，於7月18日 和19日，計劃受託人根據計劃之條款及條件 在公開市場上購買合共73.472萬股A類普通股，所購買的A類普通股佔公司已發行及流通 在外股份總數的約0.08%，每股平均代價為7.94美元，即涉資約583萬美元，將由公司內部資源撥付。
公司指，緊隨購買後受託人所持A類 普通股結餘為275.223萬股，公司將不時檢討及全權酌情決定授予合資格參與者其認為適合之A類普通股數 目。截至今日公告日期，受託人持有的股份獎勵均未授予任何合資格參與者。
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