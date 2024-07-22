公司指，緊隨購買後受託人所持A類 普通股結餘為275.223萬股，公司將不時檢討及全權酌情決定授予合資格參與者其認為適合之A類普通股數 目。截至今日公告日期，受託人持有的股份獎勵均未授予任何合資格參與者。

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