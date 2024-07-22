moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

BOSS直聘上周連續兩日回購共73萬股 涉資約583萬美元

BOSS直聘（2076）公布，於7月18日 和19日，計劃受託人根據計劃之條款及條件 在公開市場上購買合共73.472萬股A類普通股，所購買的A類普通股佔公司已發行及流通 在外股份總數的約0.08%，每股平均代價為7.94美元，即涉資約583萬美元，將由公司內部資源撥付。

公司指，緊隨購買後受託人所持A類 普通股結餘為275.223萬股，公司將不時檢討及全權酌情決定授予合資格參與者其認為適合之A類普通股數 目。截至今日公告日期，受託人持有的股份獎勵均未授予任何合資格參與者。

其他報道

榮暉國際伙山東能源組合營 從事大宗商品貿易

中海石油化學料上半年盈利倒退六成至6.7億人幣

匯豐料新世界基本因素未扭轉兼有下調評級風險  目標價降至6.5元

順豐同城料上半年多賺八成至不少於5500萬人幣

基金公會：歡迎ETF通擴容生效 建設擴大「南向ETF通」合資格產品範圍

李惟宏倡完善惡劣天氣下銀行處理實體支票 下調股票印花稅至單邊0.05%

即睇搶飛方法︱大灣區航空明起至31日推機票優惠 來回機票僅20元包行李

澳門司警：三博企內部系統受微軟停機事件影響

澳門旅遊局：冀新增經濟型住宿供應市場   新中央酒店翻新後今開幕

TVB：第二季廣告價單按年及按季錄雙位數增長  

本港6月通脹升1.5% 多過預期

巴郡減持比亞迪至5%以下

胡錫進：炒股還挺上癮的 只要我一直炒股就不可能得老年癡呆

聯通6月用戶累計達10.66億戶 5G用戶佔2.76億戶

全日沽空金額減少20% 盈富沽空增30% 沽空比率升至52%

眾淼控股（青島）過主板上市聆訊 海爾集團為大股東

置地旗下在港商用物業獲「三鉑金」認證   每年投放1億美元改造及引入科技

恒指收市升218點 升穿100、250天線 科指升2.1% 成交不足1000億

「DHL香港空運貿易領先指數」第三季回升至41.2點 為今年最高

瑞銀期貨在華展業十年 冀QFII商品期貨及國際化品種發力

高院就正利股價操縱案判三被告入獄  最長刑期6年8個月

浙江同源康醫藥過主板上市聆訊 自成立以來產生淨虧損