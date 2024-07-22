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康耐特光學3900萬人幣買泰國地皮 將建生產基地

康耐特光學（2276）公布，全資附屬ASAHI LITE (THAILAND)近日與ASIA INDUSTRIAL ESTATE CO., LTD.簽署一項土地購買協議，計劃以代價約1.96億泰銖（約3900萬元人民幣）購入泰國的一塊土地，相關代價將以公司內部資金支付。

該地塊位於泰國某科技園區內，毗鄰泰國首都曼谷的素萬那普機場約20公里路程，其佔地面積約合2.8萬平方米，土地用途為工業用地，根據泰國相關法 律法規規定，在ASAHI LITE (THAILAND)取得泰國工業管理局(IEAT)許可後，可永久合法擁有土地所有權。

集團指，計劃將該地塊用於建設生產基地及相應配套設施，主要用於建造高端折射率樹脂鏡片和半成品模塊的自動化生產線，配套倉庫、物流及銷售等各環節。

後續將根據公司董事會結合公司自身戰略定位、市場需求，穩步推進此次收購事項的交易過程，以及後續廠房建設和產能佈局。

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