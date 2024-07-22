康耐特光學（2276）公布，全資附屬ASAHI LITE (THAILAND)近日與ASIA INDUSTRIAL ESTATE CO., LTD.簽署一項土地購買協議，計劃以代價約1.96億泰銖（約3900萬元人民幣）購入泰國的一塊土地，相關代價將以公司內部資金支付。
該地塊位於泰國某科技園區內，毗鄰泰國首都曼谷的素萬那普機場約20公里路程，其佔地面積約合2.8萬平方米，土地用途為工業用地，根據泰國相關法 律法規規定，在ASAHI LITE (THAILAND)取得泰國工業管理局(IEAT)許可後，可永久合法擁有土地所有權。
集團指，計劃將該地塊用於建設生產基地及相應配套設施，主要用於建造高端折射率樹脂鏡片和半成品模塊的自動化生產線，配套倉庫、物流及銷售等各環節。
後續將根據公司董事會結合公司自身戰略定位、市場需求，穩步推進此次收購事項的交易過程，以及後續廠房建設和產能佈局。
其他報道
匯豐料新世界基本因素未扭轉兼有下調評級風險 目標價降至6.5元
基金公會：歡迎ETF通擴容生效 建設擴大「南向ETF通」合資格產品範圍
李惟宏倡完善惡劣天氣下銀行處理實體支票 下調股票印花稅至單邊0.05%
即睇搶飛方法︱大灣區航空明起至31日推機票優惠 來回機票僅20元包行李
澳門旅遊局：冀新增經濟型住宿供應市場 新中央酒店翻新後今開幕
全日沽空金額減少20% 盈富沽空增30% 沽空比率升至52%
置地旗下在港商用物業獲「三鉑金」認證 每年投放1億美元改造及引入科技
恒指收市升218點 升穿100、250天線 科指升2.1% 成交不足1000億
「DHL香港空運貿易領先指數」第三季回升至41.2點 為今年最高