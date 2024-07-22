這是新創建成為周大福企業名下上市公司以來，首項進行的收購。其收購新昌亞仕達，比行業平均市盈率14.95倍為低。新創建表示，交易須以現金支付，集團會以內部資源去應付。截至2023年底止，新昌亞仕達稅後淨利達3510萬元，按年增長11.8%，資產淨值達1.14億元。新創建預期，完成收購後，將有望成為綜合建築集團，有望提升成本效益及競爭力。

新昌亞仕達為香港著名機電工程公司之一，原為已除牌的新昌集團（前上市編號0404）與豐盛服務（0331）旗下豐盛機電、順昌等機電工程公司齊名。新昌集團於2017年抵押新昌亞仕達股份以取得5.8億元貸款後違約，貸款人當時將新昌亞仕達股權轉售黃宇明，作價4000萬元，後來因新昌亞仕達財困依舊，最終由周大福代理人以1元承購90%股權，並連同提供貸款，共付出成本3700萬元。