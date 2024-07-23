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美債息上升 金龍指數、美股上升 納指創1個月最大升幅 道指升127點

美債息上升，債息倒掛收窄，金龍指數、美股上升，納指創1個月最大升幅，Tesla和英偉達上升。衡量較小規模企業的羅素2000指數上漲1.7%。投資者聚焦科技公司財報季，Tesla、Alphabet Inc.等科技巨頭周二起將發布的業績。美國副總統賀錦麗獲得更多黨內高層及州長支持，基本鎖定總統候選人提名資格。摩根士丹利等華爾街大行相信特朗普當選利好美元，巴克萊建議客戶利用近期美元走軟的機會重新建立多頭頭寸。高盛主經紀商部門的報告顯示，上周對冲基金削減美股風險倉位的幅度為2021年1月以來最大。

道瓊斯工業平均指數收漲127點，升幅0.32%，報40415點。標普500指數收漲59點，升幅1.08%，報5564點。納斯達克綜合指數收漲280點，或1.59%，報18007點。

Salesforce升2.6%，報254.08美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而聯合健康跌1.2%，報558.53元，拖累道指44點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報223.96元，跌0.15%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報181.67元，升2.25%，亞馬遜(美：AMZN)收市報182.55元，跌0.31%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報487.4元，升2.22%，英偉達(美：NVDA)收市報123.54元，升4.75%，微軟(美：MSFT)收市報442.94元，升1.33%，Tesla (美：TSLA)收市報251.51元，升5.14%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.94%，報514點。德國DAX指數收漲1.3%，報18407點；法國CAC 40指數漲1.17%，報7622點；英國富時100指數收漲0.53%，報8198點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.77%，報5888點。

美國2年期債息曾升最多0.65%，是7月19日後最大升幅，當日升幅為0.98%。高見4.5404厘，是7月11日4.6409厘後最高。收市報4.517厘，是7月10日後收市新高，當日報4.62厘。連升4日，累計升0.0999厘，對上一次連升4日是5月28日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月28日。

美國10年期債息曾升最多0.88%，是7月19日後最大升幅，當日升幅為1.06%。高見4.276厘，是7月11日4.2958厘後最高。收市報4.2525厘，是7月10日後收市新高，當日報4.2841厘。連升3日，累計升0.095厘，對上一次連升3日是6月10日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月10日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至26.29基點，是7月19日25.712基點後最窄。收市報26.664基點，是7月16日後收市最窄，當日報26.17基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至106.386基點，是7月10日105.969基點後最窄。收市報107.82基點，是7月9日後收市最窄，當日報106.557基點。連升3日，累計升11.45點，對上一次連升3日是6月21日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月24日。

金龍指數曾升最多3.17%，是7月11日後最大升幅，當日升幅為3.41%。高見5911.54點，是7月18日5915.8點後最高。收市報5888.73點，是7月16日後收市新高，當日報5969.94點。

道指曾升最多0.46%，是7月17日後最大升幅，當日升幅為0.65%。高見40472.53點，是7月19日40626.16點後最高。收市報40415.44點，是7月18日後收市新高，當日報40665.02點。

標指曾升最多1.19%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為1.27%。高見5570.36點，是7月18日5614.05點後最高。收市報5564.41點，是7月17日後收市新高，當日報5588.27點。

納指曾升最多1.77%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見18040.99點，是7月18日18130.87點後最高。收市報18007.57點，是7月16日後收市新高，當日報18509.34點。

 

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