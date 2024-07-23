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港股ADR升60點 夜期高水105點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升60點或0.34%，報17696點，即月恒指夜期升76點，報17741點，夜期高水105點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.3%，折合報376.29元；阿里巴巴（9988）升1.82%，折合報74.79元；美團（3690）升3.92%，折合報122.09元；匯控（0005）升1.42%，折合報67.87元；建行（0939）升1.57%，折合報5.4元。

道期現跌0.044%；標期現跌0.1%；納期現跌0.22%。日本東證指數現升0.74%；韓國KOSPI指數現升0.88%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.6%。

VIX指數隔晚跌9.74%或1.61點，報14.91點。

紐油現跌0.2%或0.16美元，報78.24美元；布油現跌0.15%或0.13美元，報82.27美元；金價現升0.07%或1.77美元，報2398.36美元；LME 銅期貨隔晚跌1%或93.5美元，報9216.5美元。比特幣現跌0.67%或457.58美元，報67690.3美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0058厘，報4.2467厘。

今日焦點股份可留意：

ASMPT（0522）最快今日公布業績。

新創建（0659）以近5.4億全購新昌亞仕達。

平保（2318）完成35億美元可換股債券發行。

康耐特光學（2276）3900萬人幣買泰國地皮，將建生產基地。

BOSS直聘（2076）上周連續兩日回購共73萬股，涉資約583萬美元。

榮暉國際（0990）伙山東能源組合營，從事大宗商品貿易。

中海石油化學（3983）料上半年盈利倒退六成至6.7億人幣。

匯豐料新世界（0017）基本因素未扭轉兼有下調評級風險，目標價降至6.5元。

順豐同城（9699）料上半年多賺八成至不少於5500萬人幣。

TVB（0511）：第二季廣告價單按年及按季錄雙位數增長。

巴郡減持比亞迪（1211）至5%以下。

聯通（0762）6月用戶累計達10.66億戶，5G用戶佔2.76億戶。

 

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