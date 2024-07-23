恒指今早高開43點或0.25%，報17679點，大市成交金額13億元；國指今早高開12點或0.2%，報6266點。恒生科技指數開市報3634點，升0.66%。上升股份比例為7.38%，下跌為2.92%，無升跌為89.69%。