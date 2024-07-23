恒指今早高開43點或0.25%，報17679點，大市成交金額13億元；國指今早高開12點或0.2%，報6266點。恒生科技指數開市報3634點，升0.66%。上升股份比例為7.38%，下跌為2.92%，無升跌為89.69%。
藍籌47隻升，15隻下跌，20隻無升跌。攜程（9961）升2.82%，報372元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌1.01%，報9.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，4隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報34.9元，升3.71%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報26.1元，跌0.95%。
恒指上試10天線(17759.22點)。科指上試10天線(3641.04點)，升穿20天線(3623.95點)。
綠葉製藥（2186）：第三方最多16億人民幣 投資深圳綠葉。開市報2.93元，升2.09%。
ASMPT（0522）最快今日公布業績。開市報115元，升0.79%。
新創建（0659）以近5.4億全購新昌亞仕達。開市報7.08元，升0.71%。
平保（2318）完成35億美元可換股債券發行。開市報34.8元，升0.43%。
康耐特光學（2276）3900萬人幣買泰國地皮，將建生產基地。開市報12.2元，無升跌。
BOSS直聘（2076）上周連續兩日回購共73萬股，涉資約583萬美元。無成交，報60.8元。
榮暉國際（0990）伙山東能源組合營，從事大宗商品貿易。開市報0.475元，升2.15%。
中海石油化學（3983）料上半年盈利倒退六成至6.7億人幣。開市報2.01元，跌4.74%。
匯豐料新世界（0017）基本因素未扭轉兼有下調評級風險，目標價降至6.5元。開市報7.6元，升0.13%。
順豐同城（9699）料上半年多賺八成至不少於5500萬人幣。開市報10.26元，跌0.39%。
TVB（0511）：第二季廣告價單按年及按季錄雙位數增長。開市報3.32元，升8.14%。
巴郡減持比亞迪（1211）至5%以下。開市報245元，跌0.41%。
聯通（0762）6月用戶累計達10.66億戶，5G用戶佔2.76億戶。開市報7.36元，升0.55%。
破頂股包括，香港生力啤（0236）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，無升跌；龍輝國際控股（1007）創52周高，見4.23元，開市報4.23元，無升跌。
創上市新低，包括金馬能源（6885）低見0.71元，開市報0.71元，跌1.39%。
異動股
上升異動股，包括，其利工業集團（1731）開市報0.73元，升14.06%；建成控股（1630）開市報0.05元，升13.64%；彩生活（1778）開市報0.226元，升11.33%；中手游（0302）開市報0.99元，升10%；朗華國際集團（8026）開市報0.32元，升8.47%；電視廣播（0511）開市報3.32元，升8.14%；出門問問（2438）開市報1.53元，升6.99%；天彩控股（3882）開市報0.62元，升6.9%；大唐環境（1272）開市報0.7元，升4.48%。
下跌異動股，包括，國際娛樂（1009）開市報0.8元，跌10.11%；羅馬元宇宙集團（8072）平上市低位0.012元，開市報0.012元，跌7.69%；萬勵達（8482）平上市低位0.019元，開市報0.019元，跌5%；中海石油化學（3983）開市報2.01元，跌4.74%；佳兆業美好（2168）開市報1.9元，跌4.52%；科濟藥業－Ｂ（2171）開市報4.47元，跌4.28%；寶積資本（8168）開市報0.052元，跌3.7%；SPROCOMM INTEL（1401）開市報2.8元，跌3.45%；南方中創業板（3147）開市報6.26元，跌2.8%。
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