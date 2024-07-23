華南最大的國有醫藥企業廣州白雲山醫藥集團（0874）（滬600332）昨突公布，董事長兼執行董事李楚源在7月22日因個人原因申請辭任董事長、執行董事及董事會戰略發展與投資委員會主任職務，辭職後不再擔任公司任何職務。據內媒《第一財經》今日引述一位接近廣東省內國資系統的人士報道，「前天就聽說李楚源進去（接受調查）了，家族成員也被調查」。

白雲山在有關李楚源的辭職公告內，僅指其以「個人原因」申請辭任，並指李楚源「確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事項須提請本公司股東注意」。公司為保證董事會良好運作及經營決策的順利開展，在7月22日經董事會會議審議，同意由公司副董事長楊軍代為履行董事長職責，代行職責的期限自董事會通過之日起至董事會選舉產生新任董事長之日止。公司將按照法定程式補選董事及選舉新任董事長。

李楚源一直是白雲山的代表人物，曾當選「全國勞模」。在廣藥官網中，在今年7月13至15日由（中國）阿爾茨海默病防治協會、廣藥集團共同主辦的「2024國際阿爾茨海默病及相關病國際學術大會」上，被介紹為「俄羅斯工程院外籍院士，廣藥集團黨委書記、董事長」的李楚源在7月13日的大會開幕式上仍有份致辭。

據白雲山官網指，該開幕式的嘉賓更包括十三屆全國政協常委、港澳臺僑委員會主任、廣東省原省長朱小丹等人，而時任廣藥集團黨委副書記、副董事長、總經理楊軍亦有出席分會場活動。

以往李楚源亦曾捲入其他風波，包括在2019年白雲山推出明星產品「金戈」作為「國貨版」偉哥時，同年7月內地網絡曾流傳一份題為「針對廣藥集團董事長李楚源違法違紀的實名公開信」的文章，刊發在一家名為「北京康業元投資顧問有限公司（康業元）」的微信公眾號上。

文章指控，白雲山及李楚源涉嫌違反《證券法》、《公司法》等相關規定，披露資訊不實、隱瞞利潤及收入、財務資料造假、偷稅漏稅，直接侵害上市公司股民以及中小股東利益，並指白雲山旗下產品「金戈」利益分配不均，間接侵犯合作伙伴權益。

其後，白雲山控股股東廣藥集團發聲明指，康業元的公開信中涉及的資訊與事實嚴重不符。經向白雲山科技瞭解，該公司一直按照公司章程規定依法依規進行公司經營，按公司章程召開董事會和股東會，但是康業元多次未履行董事和股東職責。

關於金戈的相關問題，白雲山科技及相關方一直積極主動與康業元進行溝通協商，但未達成一致意見。鑒於公開信內容與事實嚴重不符，並造謠詆毀公司及董事長李楚源和白雲山科技總經理肖榮明個人，造成了嚴重不良影響，公司已經向公安機關報案並獲受理。公司將按照法律程式追究康業元相關責任。

而白雲山在2020年曾披露，康業元及白雲山均為白雲山科技股東，其中白雲山持股51%、康業元投資持股49%，康業元投資因對白雲山的醫藥產品經營管理等行為不滿，自2019年7月18日起先後通過微信公眾號、官方微博公開發佈多篇文章及文字資訊，採用捏造事實等方式誹謗公司及公司法定代表人李楚源，詆毀公司及李楚源名譽，造成惡劣的社會影響。其後廣州互聯網法院一審判決白雲山勝訴，要求康業元發表公開賠禮道歉聲明，為白雲山清除影響、恢復名譽，並賠償白雲山經濟損失共計15萬元人民幣。

其他報道

市場料特朗普難以令美元貶值

A股三大指數全線低開 人行淨回籠4087億人幣

恒指高開43點 科指升0.66% 上試10天線

綠葉製藥：第三方最多16億人民幣 投資深圳綠葉

港股ADR升60點 夜期高水105點 美期跌亞股升

美債息上升 金龍指數、美股上升 納指創1個月最大升幅 道指升127點

北水增持中石化 減持京基金融國際