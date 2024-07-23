香港快運（HK Express）爭位風波沒完沒了。事主鄭氏夫婦向《明報》表示，近日登錄銀行帳戶，才發現快運已悄悄地把120元座位選擇費用退還。鄭太憶述，回程當日有快運職員於落機時向他們當面致歉，但沒有提及退款事宜。職員又表示會送贈禮券，惟被夫婦二人拒絕。鄭太指，已正式向快運作出投訴，敦促其盡快提供合理解釋，並向公眾交代事件。
鄭太表示，近日查詢銀行帳戶時發現，快運在沒有任何通知的情況下，已悄悄地在他們旅日期間退款。她又提到，回程當日有兩位快運職員於落機時向他們致歉，但沒有提及退款事宜。鄭太引述兩位職員指，原本還有兩位高級職員前來道歉，但因為當日航班延誤，加上微軟全球死機，所以兩名高級職員最後沒有現身。
鄭太透露，當日快運職員表示可向兩人送贈禮券，但遭他們拒絕。鄭太指出，已正式向快運作出投訴，要求快運盡快提供合理解釋，並向公眾交代事件。
HK Express事件簿：
HK Express爭位︱當事人鄭氏：回港後已獲快運聯絡致歉 惟公司仍未有合理解釋
HK Express爭位︱當事人鄭氏夫婦指快運講大話：登機前已被換位 根本無人同我哋協商過
傳怪獸家長挾小孩逼已買位乘客讓座 香港快運職員處理手法惹爭議
傳怪獸家長挾子女搶座位 香港快運解畫：因機型轉換 按規定為未成年乘客調位