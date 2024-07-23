鄭太表示，近日查詢銀行帳戶時發現，快運在沒有任何通知的情況下，已悄悄地在他們旅日期間退款。她又提到，回程當日有兩位快運職員於落機時向他們致歉，但沒有提及退款事宜。鄭太引述兩位職員指，原本還有兩位高級職員前來道歉，但因為當日航班延誤，加上微軟全球死機，所以兩名高級職員最後沒有現身。

鄭太透露，當日快運職員表示可向兩人送贈禮券，但遭他們拒絕。鄭太指出，已正式向快運作出投訴，要求快運盡快提供合理解釋，並向公眾交代事件。

記者：李宛婷

HK Express事件簿：

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