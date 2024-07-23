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HK Express爭位︱事主正式發出投訴 鄭氏：已獲退還揀位費用 拒絕快運贈禮券

香港快運（HK Express）爭位風波沒完沒了。事主鄭氏夫婦向《明報》表示，近日登錄銀行帳戶，才發現快運已悄悄地把120元座位選擇費用退還。鄭太憶述，回程當日有快運職員於落機時向他們當面致歉，但沒有提及退款事宜。職員又表示會送贈禮券，惟被夫婦二人拒絕。鄭太指，已正式向快運作出投訴，敦促其盡快提供合理解釋，並向公眾交代事件。

鄭太表示，近日查詢銀行帳戶時發現，快運在沒有任何通知的情況下，已悄悄地在他們旅日期間退款。她又提到，回程當日有兩位快運職員於落機時向他們致歉，但沒有提及退款事宜。鄭太引述兩位職員指，原本還有兩位高級職員前來道歉，但因為當日航班延誤，加上微軟全球死機，所以兩名高級職員最後沒有現身。

鄭太透露，當日快運職員表示可向兩人送贈禮券，但遭他們拒絕。鄭太指出，已正式向快運作出投訴，要求快運盡快提供合理解釋，並向公眾交代事件。   

記者：李宛婷

 

HK Express事件簿：

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