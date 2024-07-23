港元現報7.8061元升值8點子，曾貶值最多2點子，報7.8071元，亦曾升值最多14點子，報7.8055元，是7月17日7.805元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.17點子至4.5%，是7月18日後最高；1星期HIBOR無升跌報4.55%，是7月22日後最低；2星期HIBOR無升跌報4.63792%，是7月22日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.38點子至4.69024%，是7月19日後最高；6個月期HIBOR跌1.04點子至4.75833%，是7月19日後最低；12個月期HIBOR跌0.97點子至4.82702%，是5月9日後最低。

美元指數現報104.256貶值0.058點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46123%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8097%，終止連續3日收窄，利差是2024年7月16日後最闊，當日差距為-0.8157%。

對上一次終止連續3日收窄，是2024年7月15日，當日利差報-0.8491%。

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