美股隔晚上升，亞股今早跟升，不過港股、A股未有跟隨，反而同美期一樣下跌。賀錦麗獲足夠黨代表支持，鎖定民主黨總統候選人資格，市場觀望Tesla、Alphabet業績。美匯回軟，人民幣、日圓偏強。
恒指今早高開43點，高位升71點，低位跌87點，高低波幅159點。上升股份比例為18.04%，下跌為27%，無升跌為54.95%。
恒指半日跌15點或0.09%，報17620點，大市成交金額416億元；國指跌6點或0.1%，報6247點。恒生科技指數收報3579點，跌0.87%。
藍籌股成交金額174.06億元，佔大市成交41.84%；科指成份股成交金額86.56億元，佔大市成交20.8%；國指成份股成交金額154.74億元，佔大市成交37.19%。
24隻雙櫃台股，總成交0.22億元人民幣，相當於約0.23億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少24.21%，至76.17億元，佔大市成交18.29%。牛熊證成交金額38.14億元，減少33.83%；窩輪成交金額38.03億元，減少11.27%。
藍籌30隻升，49隻下跌，3隻無升跌。工行（1398）升2.34%，收報4.38元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌3.09%，收報238.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報36.4元，升2.39%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.6元，跌4.24%。
恒指受制於10天線(17753.28點)，跌穿100天線(17594.36點)。科指曾升穿10天線(3635.51點)，半日同時跌穿20天線(3621.18點)。
北水南下合計淨流入16.21億元，較上日減少56.08%，連續第4日流入，累計流入138.33億元，對上一次連續4日淨流入是6月28日。
奈雪的茶（2150）山頂廣場店疑結業 五年前攻港 現僅餘一分店。收報1.86元，跌1.06%。
HK Express爭位︱事主正式發出投訴 鄭氏：已獲退還揀位費用 拒絕快運贈禮券。國泰（0293）收報8.08元，升0.75%。
綠葉製藥（2186）：第三方最多16億人民幣 投資深圳綠葉。收報2.9元，升1.05%。
ASMPT（0522）最快今日公布業績。收報114.1元，無升跌。
新創建（0659）以近5.4億全購新昌亞仕達。收報7.03元，無升跌。
平保（2318）完成35億美元可換股債券發行。收報34.55元，跌0.29%。
康耐特光學（2276）3900萬人幣買泰國地皮，將建生產基地。收報12.18元，跌0.16%。
BOSS直聘（2076）上周連續兩日回購共73萬股，涉資約583萬美元。收報60.8元，無升跌。
榮暉國際（0990）伙山東能源組合營，從事大宗商品貿易。收報0.465元，無升跌。
中海石油化學（3983）料上半年盈利倒退六成至6.7億人幣。收報1.99元，跌5.69%。
匯豐料新世界（0017）基本因素未扭轉兼有下調評級風險，目標價降至6.5元。收報7.56元，跌0.4%。
順豐同城（9699）料上半年多賺八成至不少於5500萬人幣。收報10.42元，升1.17%。
TVB（0511）：第二季廣告價單按年及按季錄雙位數增長。收報3.18元，升3.58%。
巴郡減持比亞迪（1211）至5%以下。收報238.4元，跌3.09%。
聯通（0762）6月用戶累計達10.66億戶，5G用戶佔2.76億戶。收報7.44元，升1.64%。
破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見33.6元，收報33.55元，升0.75%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.05元，收報1.75元，跌13.37%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.8元，收報1062.8元，升0.05%；燕之屋（1497）創上市新高，見14.18元，收報13.68元，升0.29%；邁富時（2556）創上市新高，見99.2元，收報96.5元，升0.52%；宜搜科技（2550）創上市新高，見20.9元，收報19.98元，跌3.01%；廣聯科技（2531）創上市新高，見7.95元，收報7.87元，升7.37%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.1元，收報1.1元，無升跌；國富創新（0290）創52周高，見1.08元，收報1.04元，跌0.95%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.445元，收報0.405元，跌1.22%；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升1.14%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升1.47%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.335元，收報0.33元，跌1.49%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見4.36元，收報4.33元，升2.36%；米格國際控股（1247）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升0.95%；珩灣科技（1523）創52周高，見3.95元，收報3.94元，升0.25%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升2.88%。
破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見48.2元，收報47.9元，跌0.21%。
38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.105元，收報0.109元，跌2.68%；21世紀教育（1598）低見0.121元，收報0.125元，升0.81%；九毛九（9922）低見2.94元，收報2.94元，跌3.92%；呷哺呷哺（0520）低見1.26元，收報1.29元，跌0.77%；中建富通（0138）低見0.083元，收報0.103元，無升跌；宏華集團（0196）低見0.079元，收報0.08元，跌1.23%；僑雄國際（0381）低見0.107元，收報0.114元，跌3.39%；北大資源（0618）低見0.175元，收報0.177元，跌2.21%；恒發光學（1134）低見0.31元，收報0.365元，升5.8%；新晨動力（1148）低見0.16元，收報0.16元，跌5.88%。
30隻股份創52周低，其中十隻包括，星島（1105）低見0.245元，收報0.245元，跌5.77%；稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.11元，收報0.11元，跌6.78%；中電華大科技（0085）低見1.11元，收報1.14元，無升跌；美麗華酒店（0071）低見9.31元，收報9.34元，跌0.53%；H&H國際（1112）低見8.12元，收報8.26元，跌1.08%；世紀金花（0162）低見0.09元，收報0.09元，跌1.1%；資本策略地產（0497）低見0.072元，收報0.074元，無升跌；同得仕（集團）（0518）低見0.211元，收報0.212元，跌4.5%；稻香控股（0573）低見0.7元，收報0.7元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，PF GROUP（8221）創52周高，見0.069元，收報0.05元，升100%；中國寶力科技（0164）收報0.77元，升28.33%；耀高控股（1796）收報3.24元，升27.06%；威鋮國際（1002）收報0.08元，升26.98%；華康生物醫學（8622）收報0.124元，升26.53%；其利工業集團（1731）收報0.77元，升20.31%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.97元，升19.75%；杭品生活科技（1682）收報0.123元，升19.42%；威華達控股（0622）收報0.128元，升18.52%；匯聯金融服務（8030）收報0.52元，升18.18%；中國生物科技服務（8037）收報0.55元，升17.02%。
下跌異動股，包括，環能國際（1102）收報0.088元，跌23.48%；強泰環保（1395）收報0.103元，跌22.56%；萬華媒體（0426）收報0.045元，跌19.64%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.094元，跌18.97%；鼎豐集團汽車（6878）創上市新低，見0.06元，收報0.061元，跌18.67%；中港石油（0632）收報0.085元，跌18.27%；古兜控股（8308）平上市低位0.09元，收報0.09元，跌18.18%；寶沙發展（1069）收報0.056元，跌17.65%；TS WONDERS（1767）收報0.197元，跌16.88%；交大慧谷（8205）收報0.196元，跌15.15%。
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