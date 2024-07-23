綜合多家傳媒報道，首爾地方法院今日（23日）早上對金範洙發出了逮捕令，檢察官指控他去年操縱SM娛樂的股價，以阻止競爭對手亦即男子音樂團體BTS的經紀公司Hybe收購SM娛樂的控股權。

Hybe先從SM娛樂創辦人李秀滿手中收購了該公司14.8%的股份，並提出以每股12萬韓圜的價格從小股東手中收購SM股份。但後來因SM娛樂股價大漲，最終Hybe放棄收購。

檢察官懷疑，Kakao在去年2月曾與私募基金Oneasia Partners合作，投入2400億韓圜、分553次高價買入SM娛樂股票，以破壞Hybe亦即男子音樂團體BTS經紀公司對SM娛樂的收購邀約。

去年3月，Kakao和旗下Kakao娛樂（Kakao Entertainment）收購SM娛樂近四成的股份，成最大股東。

金融監督院就過程頗具爭議的SM娛樂收購，致函請檢方起訴金範洙和Kakao多名高層。檢方對Kakao集團搜查取證後，於本月9日傳訊金範洙，並於17日要求法院批准逮捕令。

Kakao今年股價已跌約25%，今日股價再下跌最多5.7%，為2022年底以來最大的單日跌幅。

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