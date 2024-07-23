標指今年累升16%，郭明燊認為，美股隨時出現5%至10%的回調亦不足為奇，借口可以是地緣政治局勢、總統選舉等，明年續料將相當波動。另外，歷來聯儲局減息較經濟放緩趨勢落後，亦存在太遲減息令經濟放緩跡象加快的風險，屆時回調幅度或將更大。不過，以往兩年美股靠少數股票帶動上升，回調對中長期走勢健康，中長期仍然看好美股。

嘉信理財下半年看好金融、原材料和能源行業，另一名理財顧問林長傑表示，雖然減息臨近但預期步伐緩慢，高息環境仍有利金融業，原材料則受惠環球整體經濟處於復蘇、黃金避險功能，而能源股續有戰爭影響供應的周期性機會。

嘉信理財預期美國最快於9月減息，全年減息兩次，林長傑表示，加息周期處於尾段，建議投資者可延長債券投資的存續期，以減輕再投資風險，偏好配置中長期債券鎖定高息。不少投資者仍對通脹感到擔憂，可考慮投資國債通脹掛鉤證券（TIPS）可作為國債的替代方案。

由於中長期國債孳息率已開始回落，郭明燊建議可以考慮4至10年到期的投資級企業債券或由美國政府支持機構發行的債券（agency bond），以及1至3年的短期美國國債。

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