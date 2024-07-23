三中全會於上周結束，匯豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）於網上會議時提及，市場解讀三中全會結果毋需過於保守，認為中央正為長期改革作準備，並留意到內房銷售開始復蘇，包括部分一線城市住宅、二手住宅市場等有所回升，未來數月或可看到更多支持措施的出台。
對於拜登退出選舉對美國股市和美元走勢影響，他稱現時言之過早，但無論哪位總統當選，都需面臨龐大預算赤字，故相信美國息率或會繼續高企。該行預測今年9月減息一次，明年減息3次，意味明年底美國的息率仍會在4.25%。另一方面，該行指日本央行有加息空間和縮減資產負債表，主要考慮到日本工資上漲、通脹數據表現不錯等因素。
股票市場方面，匯豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）表示，人工智能相關概念板塊主要視乎盈利會否進一步增加、歐盟相關法規影響，而台灣相關股份因主要製造晶片，與韓國略有不同，故前者風險敞口較大，給予台股「減持」評級，而韓國因派息和回購等較吸引而給予「增持」評級。
他又表示，現時港股地產和銀行板塊受息口問題影響，而且內房仍是很大障礙。不過，他留意到中國內地互聯網板塊的盈利繼續增長，國內服務旅行全年收入亦有所上調，而且部分國內基建相關公司成長較好。
至於美元兌人民幣匯率，匯豐亞洲外匯研究部門主管周淑芬（Joey Chew）認為由於美元債券高收益率導致大量資金從中國流出，相信資金流出壓力仍會持續一段時間。若有相關政策出台以穩固市場信心，或有助抵消資金外流對人民幣的影響，她預計今年底美元兌人民幣是7.30。
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