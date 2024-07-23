阿里發表聲明指，《紐約時報》基於合法性存疑的文件，對阿里及其旗下公司進行了虛假且未經證實的影射性報道，而有關文章和文件與公司記錄相違背。集團質疑他們消息來源的可信度以及相關信息的真實性。

《紐約時報》早前報道，指有關文件是在2018年、即肖建華失蹤一年多後取得，文件顯示出明天控股的多項投資，都是經過海外空殼公司以及代理股東投資，包括形容內地影星趙薇丈夫黃有龍也是肖建華的代理人。

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