明天系創辦人肖建華於2022年因被指非法吸資，被判囚13年。《紐約時報》日前引述「保密文件」報道，肖建華和阿里巴巴（9988）馬雲背後最少有10億美元投資將兩人聯繫在一起，而明天控股集團亦曾在5年內獲得馬雲旗下多家公司的股份，惟文件並未顯示馬雲知道肖建華的投資。阿里巴巴發表聲明，強烈反對相關文章的敘述和推論，將全力捍衛聲譽。
阿里發表聲明指，《紐約時報》基於合法性存疑的文件，對阿里及其旗下公司進行了虛假且未經證實的影射性報道，而有關文章和文件與公司記錄相違背。集團質疑他們消息來源的可信度以及相關信息的真實性。
《紐約時報》早前報道，指有關文件是在2018年、即肖建華失蹤一年多後取得，文件顯示出明天控股的多項投資，都是經過海外空殼公司以及代理股東投資，包括形容內地影星趙薇丈夫黃有龍也是肖建華的代理人。
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