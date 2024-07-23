在「高質經濟」方面，經民聯建議特區政府抓緊全球化、數字經濟和產業訊息化的機遇，招財引資。包括打造香港成為國際名酒交易中心，撤銷烈酒稅；構建「雙循環」產業互聯網交流平台，打造國際信息中心；以「新服務」發展新質生產力，大力發展混合融資、綠色和可持續金融，加快構建跨國供應鏈管理中心，擴大兩地專業資格互認。

而在發展盛事和特色旅遊方面，經民聯建議特區政府積極推動「演唱會經濟」，爭取更多國際級盛事訪港；保留整個中環海濱，重新規劃機鐵隧道通風樓位置，適度容許延長中環海濱場地的表演完結時間，並舉行青年「夜繽紛」，重振「不夜城」美譽；完善墟市政策，刺激夜經濟等。

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