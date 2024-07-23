經民聯成員今日與行政長官李家超會面時，就《施政報告》提交新一份建議書，在13個大範疇提出共147項施政建議，具體包括發展跨境電商產業，搶佔中國16萬億元人民幣這個全球最大零售電商市場；放寬投資移民門檻，容許住宅物業投資納入3000萬元的「獲許投資資產」；向中央爭取在東莞設立冷庫設施，簡化經港中轉食品檢測和進入內地時可獲減免關稅，以充分發揮香港國際機場的空運中轉角色和優勢。
在「高質經濟」方面，經民聯建議特區政府抓緊全球化、數字經濟和產業訊息化的機遇，招財引資。包括打造香港成為國際名酒交易中心，撤銷烈酒稅；構建「雙循環」產業互聯網交流平台，打造國際信息中心；以「新服務」發展新質生產力，大力發展混合融資、綠色和可持續金融，加快構建跨國供應鏈管理中心，擴大兩地專業資格互認。
而在發展盛事和特色旅遊方面，經民聯建議特區政府積極推動「演唱會經濟」，爭取更多國際級盛事訪港；保留整個中環海濱，重新規劃機鐵隧道通風樓位置，適度容許延長中環海濱場地的表演完結時間，並舉行青年「夜繽紛」，重振「不夜城」美譽；完善墟市政策，刺激夜經濟等。
《紐約時報》指肖建華與馬雲有商業聯繫 阿里巴巴：強烈反對 消息來源可信度存疑
匯豐環球：市場解讀三中全會或太保守 料未來數月更多房地產措施出台
機票優惠| HK Express 首爾來回機票低至10元 包20Kg寄艙行李
恒指半日跌15點 跌穿100天線 科指跌0.87% 跌穿20天線
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連跌 港元升值至近一周最強
限定優惠| 壽司郎觀塘新店25日開幕 滿100元可獲萌抱Tote Bag乙個
HK Express爭位︱事主正式發出投訴 鄭氏：已獲退還揀位費用 拒絕快運贈禮券
美債息上升 金龍指數、美股上升 納指創1個月最大升幅 道指升127點