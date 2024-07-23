巴黎奧運將至，美國運動品牌巨頭Nike（美：NKE）發布以《勝者不是誰都能當》為主題的全新系列宣傳片，展示田徑、足球等運動員的畫面，惟片中切換至乒乓項目時，畫面展示的是女運動員伸舌頭舔乒乓球拍的鏡頭，引起內地網民熱議，直言鏡頭令人噁心，事件更登上微博熱搜。
許多內地網民表示，不明白該畫面想帶出甚麼訊息。「為什麼要舔呢？親一下可能都不大問題！」、「這又不是奧利奧(Oreo)要舔一舔泡一泡，確實不是很理解這個做法好嗎？」。有網民則認為，Nike故意針對中國，因為中國乒乓是世界第一；但有網民覺得，舔球拍可能只是想表達運動員對運動工具的熱愛，無須過度解讀。
Nike官方向內媒《四川觀察》回應指，會反饋此事，目前沒法給到準確答覆。
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