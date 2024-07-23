大型科技股盈利增速高於其他行業，為近年科技股跑贏大市的主因，貝萊德指出，市場預期第二季情况將會持續，標指科技股企業按年盈利料增18%，高於其餘行業的2%增速，不過領先優勢或在今年稍後縮小。除了市場對科技股盈利有甚高期望，科技股亦有市場質疑人工市場帶來利溢不足以支持大量資本支出、美國加強對外國科技限制、美國大選後人工智慧出現不利的貿易或監管政策變化等。貝萊德認為現時環境需要新投資策略，保持重視人工智慧主題同時監察以上風險，突然回調可視為加倉機會。

就行業而言，貝萊德指降息有利建築、公用事業和半導體行業，另因應銀行資產負債表具有韌性，對銀行看法對比年初更為正面。從地區而言，該行認為在歐洲減息支持成長並且改善企業獲利，有機會但具選擇性，該行亦認為英國大選後政治穩定，經濟復蘇成長亦可能會提振估值，因此增持英國股票。

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