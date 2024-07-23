月初美國減息預期上升，資金從人工智能等科技股獲利沽出流入中小型股，帶動大型股科技從歷史高位下跌，貝萊德發表報告，認為中小股的反彈短暫，因為通脹壓力持續，聯儲局或在更長時間保持高息。該行對人工智能股和美國股票續持超配看法，雖然預期大型科技股盈利表現能夠達到市場的高預期，不過在8月底Nvidia（美：NVDA）公布業績前，股價將更為波動，股價突然回調可視為加倉的機會。
大型科技股盈利增速高於其他行業，為近年科技股跑贏大市的主因，貝萊德指出，市場預期第二季情况將會持續，標指科技股企業按年盈利料增18%，高於其餘行業的2%增速，不過領先優勢或在今年稍後縮小。除了市場對科技股盈利有甚高期望，科技股亦有市場質疑人工市場帶來利溢不足以支持大量資本支出、美國加強對外國科技限制、美國大選後人工智慧出現不利的貿易或監管政策變化等。貝萊德認為現時環境需要新投資策略，保持重視人工智慧主題同時監察以上風險，突然回調可視為加倉機會。
就行業而言，貝萊德指降息有利建築、公用事業和半導體行業，另因應銀行資產負債表具有韌性，對銀行看法對比年初更為正面。從地區而言，該行認為在歐洲減息支持成長並且改善企業獲利，有機會但具選擇性，該行亦認為英國大選後政治穩定，經濟復蘇成長亦可能會提振估值，因此增持英國股票。
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