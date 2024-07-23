調查亦發現，雖然香港人平均擁有3家銀行的戶口，但近八成人表示他們在管理多個銀行戶口遇到挑戰，當中包括難以從多家銀行中找到最佳優惠（60%）、計算戶口總結餘（56%）、難以記住帳單和信用卡付款到期日（51%），以及提交信用卡或個人貸款申請證明文件的手續繁複（50%）。

另外，願意向其他銀行分享數據的受訪者視合併多個戶口結餘及更快的信用卡和貸款申請為吸引的「開放銀行」功能，而不欲分享數據的受訪者則擔心收到無關且頻繁的服務促銷（86%），並關注個人資料私隱（84%）和資料安全（84%）。

調查也發現有關受訪者對「開放銀行」服務如何管理客戶資料私隱的常見誤解，包括銀行資料共享的範圍、更改資料共享設定的程序，以及銀行在客戶授權下的資訊存取權限。

為了香港「開放銀行」發展，滙豐將與金管局合作加強宣傳，並與銀行同業協調前期工作，確保推出「銀行同業帳戶數據共享」的相關服務時，系統能準備就緒及作無縫資料共享。

作為起點，滙豐已啟動先導計劃，讓指定客戶能在滙豐流動理財應用程式上使用「開放銀行」服務。計劃首階段的重點為讓客戶集中檢視不同戶口資料。經全面評估後，計劃將進一步擴展至其他銀行和不同用例，涵蓋更多「開放銀行」的使用範疇，為滙豐全面推出「開放銀行」服務奠下重要基礎。

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