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恒指收市跌166點 科指跌1.8% 成交進一步跌穿900億元關 見3個月最少

光大證券認為三中全會沒有出現市場憧憬的政府，如對資本市場利好的政策、紅利稅減免，A股、港股延續因而延續早前市場弱勢。A股港股於午後跌幅擴大，在岸人民幣貶值至7.2748元，是7月11日後最弱；離岸人民幣曾貶值至7.2973元，是7月4日7.305元後最弱。不過，匯豐則認為，市場解讀三中全會結果毋需過於保守，認為中央正為長期改革作準備。

北水減入不足1億，大市成交跌繼上日跌穿1000億元關後，今日進一步跌穿900億元關，跌至858億元，是4月9日後收市新低三大指數均下跌，並見7月19日後最大跌幅，恒指全日波幅255點。

外圍方面，賀錦麗獲足夠黨代表支持，鎖定民主黨總統候選人資格，市場轉為觀望Tesla、Alphabet業績。美期向下，美匯反覆回升，不過日圓偏強，每美元兌日圓貶值至156.02日圓，是7月18日後最弱；每百日圓兌港元升值至5.004，是7月18日5.0239後最強。

恒指今早高開43點，高位升71點，低位跌184點，高低波幅256點。上升股份比例為18.39%，下跌為41.8%，無升跌為39.79%。

恒指收市跌166點或0.94%，報17469點，大市成交金額858億元，較上日減少8.13%，是4月9日829.34億元成交後最少；國指跌59點或0.95%，報6194點。恒生科技指數收報3545點，跌1.82%。

藍籌股成交金額411.78億元，佔大市成交47.99%；科指成份股成交金額193.31億元，佔大市成交22.53%；國指成份股成交金額354.9億元，佔大市成交41.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.6億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.92%，至89.53億元，佔大市成交10.43%。牛熊證成交金額47.77億元，減少17.11%；窩輪成交金額41.75億元，減少2.6%。

藍籌9隻升，72隻下跌，1隻無升跌。聯通（0762）升2.05%，收報7.47元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌4.27%，收報17.02元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報36.1元，升1.55%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報21.95元，跌6.99%。

恒指受制於10天線(17738.2點)，跌穿100天線(17592.85點)，曾跌穿250天線(17461.32點)。科指曾升穿10天線(3632.08點)、20天線(3619.47點)，受制於100天線(3645.66點)。

北水南下合計淨流入0.94億元，較上日減少97.45%，淨流入金額是7月17日流出3.16億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入123.06億元，對上一次連續4日淨流入是2024年6月28日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.04%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見17451.86點，是7月22日17313.88點後最低。收市報17469.36點，是7月19日後收市新低，當日報17417.68點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.03%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.37%。低見3537.28點，是7月22日3532.28點後最低。收市報3545.09點，是7月19日後收市新低，當日報3536.54點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.07%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見6186.83點，是7月22日6126.06點後最低。收市報6194.69點，是7月19日後收市新低，當日報6165.04點。第1日陰燭。

午後消息股表現

《紐約時報》指肖建華與馬雲有商業聯繫 阿里巴巴（9988）：強烈反對 消息來源可信度存疑。收報74.1元，跌0.87%。

今早及隔晚消息股表現

奈雪的茶（2150）山頂廣場店疑結業 五年前攻港 現僅餘一分店。收報1.88元，無升跌。

HK Express爭位︱事主正式發出投訴 鄭氏：已獲退還揀位費用 拒絕快運贈禮券。國泰（0293）收報8.04元，升0.25%。

綠葉製藥（2186）：第三方最多16億人民幣 投資深圳綠葉。收報2.81元，跌2.09%。

ASMPT（0522）最快今日公布業績。收報114.5元，升0.35%。

新創建（0659）以近5.4億全購新昌亞仕達。收報6.95元，跌1.14%。

平保（2318）完成35億美元可換股債券發行。收報34.25元，跌1.15%。

康耐特光學（2276）3900萬人幣買泰國地皮，將建生產基地。收報12.24元，升0.33%。

BOSS直聘（2076）上周連續兩日回購共73萬股，涉資約583萬美元。收報60.8元，無升跌。

榮暉國際（0990）伙山東能源組合營，從事大宗商品貿易。收報0.445元，跌4.3%。

中海石油化學（3983）料上半年盈利倒退六成至6.7億人幣。收報1.98元，跌6.16%。

匯豐料新世界（0017）基本因素未扭轉兼有下調評級風險，目標價降至6.5元。收報7.43元，跌2.11%。

順豐同城（9699）料上半年多賺八成至不少於5500萬人幣。收報10.5元，升1.94%。

TVB（0511）：第二季廣告價單按年及按季錄雙位數增長。收報3.17元，升3.26%。

巴郡減持比亞迪（1211）至5%以下。收報238.4元，跌3.09%。

聯通（0762）6月用戶累計達10.66億戶，5G用戶佔2.76億戶。收報7.47元，升2.05%。

破頂股表現

破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見33.75元，收報33.75元，升1.35%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.05元，收報1.8元，跌10.89%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見132.05元，收報132.05元，升0.11%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1086.5元，收報1086.5元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.8元，收報1062.8元，升0.05%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.75元，收報17.75元，升0.57%；燕之屋（1497）創上市新高，見14.26元，收報14.02元，升2.79%；邁富時（2556）創上市新高，見99.2元，收報97元，升1.04%；宜搜科技（2550）創上市新高，見20.9元，收報19.08元，跌7.38%；廣聯科技（2531）創上市新高，見8.1元，收報7.88元，升7.5%；成實外教育（1565）創52周高，見0.315元，收報0.315元，升18.87%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.1元，收報1.09元，跌0.91%；國富創新（0290）創52周高，見1.08元，收報1.04元，跌0.95%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.45元，收報0.45元，升9.76%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升1.14%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升1.47%；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.335元，收報0.335元，無升跌；龍輝國際控股（1007）創52周高，見4.36元，收報4.25元，升0.47%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見48.2元，收報47.75元，跌0.52%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.104元，收報0.111元，跌0.89%；21世紀教育（1598）低見0.121元，收報0.125元，升0.81%；九毛九（9922）低見2.91元，收報2.92元，跌4.58%；呷哺呷哺（0520）低見1.24元，收報1.24元，跌4.62%；中建富通（0138）低見0.083元，收報0.103元，無升跌；宏華集團（0196）低見0.079元，收報0.08元，跌1.23%；國華（0370）低見0.08元，收報0.086元，無升跌；僑雄國際（0381）低見0.107元，收報0.107元，跌9.32%；中國金融投資管理（0605）低見0.18元，收報0.18元，跌15.09%；北大資源（0618）低見0.175元，收報0.175元，跌3.31%。

67隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見3.09元，收報3.12元，跌2.8%；金地商置（0535）低見0.215元，收報0.217元，跌2.69%；星島（1105）低見0.245元，收報0.245元，跌5.77%；大快活（0052）低見7.46元，收報7.48元，跌0.66%；稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.11元，收報0.11元，跌6.78%；中電華大科技（0085）低見1.11元，收報1.12元，跌1.75%；李寧（2331）低見14.58元，收報14.62元，跌2.66%；美麗華酒店（0071）低見9.31元，收報9.35元，跌0.43%；H&H國際（1112）低見7.93元，收報8元，跌4.19%。

異動股

上升異動股，包括，PF GROUP（8221）創52周高，見0.069元，收報0.05元，升100%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報1.24元，升53.09%；HOME CONTROL（1747）收報0.48元，升50%；倍搏集團（8331）收報0.174元，升33.85%；中國寶力科技（0164）收報0.76元，升26.67%；耀高控股（1796）收報3.2元，升25.49%；華康生物醫學（8622）收報0.12元，升22.45%；萬順集團控股（1746）收報0.191元，升21.66%；麥迪森控股（8057）收報0.148元，升19.35%；成實外教育（1565）創52周高，見0.315元，收報0.315元，升18.87%。

下跌異動股，包括，中國上城（2330）收報0.15元，跌42.31%；建成控股（1630）收報0.029元，跌34.09%；環能國際（1102）收報0.083元，跌27.83%；強泰環保（1395）收報0.107元，跌19.55%；萬華媒體（0426）收報0.046元，跌17.86%；鼎豐集團汽車（6878）創上市新低，見0.058元，收報0.062元，跌17.33%；中港石油（0632）收報0.086元，跌17.31%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.096元，跌17.24%；濠亮環球（8118）收報0.056元，跌16.42%；古兜控股（8308）平上市低位0.09元，收報0.092元，跌16.36%。

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