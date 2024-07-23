國企白雲山（0874）（滬600332）昨（7月22日）突公布，董事長兼執行董事李楚源即日因個人原因申請辭任董事長、執行董事及董事會戰略發展與投資委員會主任職務後，今日再遭內媒指，李楚源已被相關部門帶走調查，家族成員也被調查。白雲山H股今日股價在低位徘徊，曾低見20.25元，收跌3.56%，收報20.3元，成交額3675.79萬元﹔A股亦跌3.2%，收報29.99元。
據內媒《第一財經》引述接近廣藥集團的核心人士指，「前天就聽說李楚源進去（接受調查）了，家族成員也被調查」。
有關被查的李楚源如何辭職的問題，報道另引述知情人士指，「類似的國企『一把手』進去之後，由上市公司草擬一份辭職報告，經有關部門批准之後，拿進去給被調查人員簽字」，在簽字完後，就按照流程辦理，由上市公司進行信息披露。
同時，報道引述廣東醫藥行業內人士指，李楚源這位執掌白雲山長達11年的核心人物的辭職，對公司內部而言不僅僅是一次重大人事變化，更意味著白雲山未來將可能面臨一次深度調整。
不過，據《北京商報》指，白雲山董秘辦公室工作人員回應，不清楚李楚源被帶走調查是否屬實，以公司公告為準。
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