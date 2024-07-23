moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

白雲山前董事長李楚源及家族成員據報被調查 H股收跌逾3%

國企白雲山（0874）（滬600332）昨（7月22日）突公布，董事長兼執行董事李楚源即日因個人原因申請辭任董事長、執行董事及董事會戰略發展與投資委員會主任職務後，今日再遭內媒指，李楚源已被相關部門帶走調查，家族成員也被調查。白雲山H股今日股價在低位徘徊，曾低見20.25元，收跌3.56%，收報20.3元，成交額3675.79萬元﹔A股亦跌3.2%，收報29.99元。

據內媒《第一財經》引述接近廣藥集團的核心人士指，「前天就聽說李楚源進去（接受調查）了，家族成員也被調查」。

有關被查的李楚源如何辭職的問題，報道另引述知情人士指，「類似的國企『一把手』進去之後，由上市公司草擬一份辭職報告，經有關部門批准之後，拿進去給被調查人員簽字」，在簽字完後，就按照流程辦理，由上市公司進行信息披露。

同時，報道引述廣東醫藥行業內人士指，李楚源這位執掌白雲山長達11年的核心人物的辭職，對公司內部而言不僅僅是一次重大人事變化，更意味著白雲山未來將可能面臨一次深度調整。

不過，據《北京商報》指，白雲山董秘辦公室工作人員回應，不清楚李楚源被帶走調查是否屬實，以公司公告為準。

其他報道

颱風格美｜香港快運：未來兩天八班往來港台航班取消

經民聯倡放寬投資移民門檻 允許投資住宅 籲推「演唱會經濟」、青年「夜繽紛」

貝萊德：美中小股反彈不能持續 大型科企可待回調吸納

Nike宣傳片出現舔乒乓球拍鏡頭 惹內地網民熱議

日本製鐵據報將終止與寶鋼合營 在華產能大減70%

TikTok據報最快10月於西班牙、愛爾蘭推出購物平台

《紐約時報》指肖建華與馬雲有商業聯繫 阿里巴巴：強烈反對 消息來源可信度存疑

滬指連跌兩日 創板指跌3.04%

匯豐環球：市場解讀三中全會或太保守 料未來數月更多房地產措施出台

新加坡核心通脹自2022年3月以來首次降至3%以下

嘉信理財：今年料美國減息0.5厘 美股有機會調5%至15%

韓國科技巨擘「Kakao」創辦人金範洙 涉嫌操縱股價被捕

機票優惠| HK Express 首爾來回機票低至10元 包20Kg寄艙行李

半日沽空金額減19% 盈富沽空增12%

紅麴風波︱小林製藥會長、社長辭職

恒指半日跌15點 跌穿100天線 科指跌0.87% 跌穿20天線

奈雪的茶山頂廣場店疑結業 五年前攻港 現僅餘一分店

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連跌 港元升值至近一周最強

限定優惠| 壽司郎觀塘新店25日開幕 滿100元可獲萌抱Tote Bag乙個

馬斯克：特斯拉明年推少量人形機械人供內部使用

HK Express爭位︱事主正式發出投訴 鄭氏：已獲退還揀位費用 拒絕快運贈禮券