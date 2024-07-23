香港首家網上人壽保險公司Blue宣布「微藍啟航」，將積極拓展經紀渠道，目標於2年內，引入超過100間保險經紀作為合作夥伴，為客戶提供多元化產品全面服務體驗。Blue表示將為經紀渠道提供獨有產品系列、客戶優惠，以及嶄新經紀平台「藍易通」。另外，Blue首次推出25年期分工保險產品WeWealth「Go 息寶」儲蓄計劃，致力滿足客戶長遠財富增值目標。
為了積極推進經紀渠道的發展，Blue採用創新科技推出嶄新的線上經紀平台「藍易通」，提供「7x24」的線上支援，讓經紀們可以隨時隨地、高效快捷生成建議書、查詢報價與核保進度、覆檢保單資料、檢視業績、行政管理以及分析數據等等。
Blue表示今年上半年保單數量（NOP）按年增長101%，第二季儲蓄產品的年化首年保費（AFYP）較第一季增長80%。Blue預計通過新增經紀渠道，將進一步提高保費收入及市場佔有率，長遠增強公司競爭力。
Blue又指，首個透過經紀渠道銷售的產品WeWealth「Go 息寶」儲蓄計劃，客戶只需繳付2年保費，即可享25年保證回報，首5年平均每年保證回報率達4.03%。在保單期滿時，平均每年總回報高達5.07%。另外，在推廣期內申請，客戶可享首年保費折扣高達6%及預繳次年保費折扣5%。保費折扣後，首5年平均每年保證回報率可達4.81%，保單期滿時的平均每年總回報可達5.21%。
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