為了積極推進經紀渠道的發展，Blue採用創新科技推出嶄新的線上經紀平台「藍易通」，提供「7x24」的線上支援，讓經紀們可以隨時隨地、高效快捷生成建議書、查詢報價與核保進度、覆檢保單資料、檢視業績、行政管理以及分析數據等等。

Blue表示今年上半年保單數量（NOP）按年增長101%，第二季儲蓄產品的年化首年保費（AFYP）較第一季增長80%。Blue預計通過新增經紀渠道，將進一步提高保費收入及市場佔有率，長遠增強公司競爭力。

Blue又指，首個透過經紀渠道銷售的產品WeWealth「Go 息寶」儲蓄計劃，客戶只需繳付2年保費，即可享25年保證回報，首5年平均每年保證回報率達4.03%。在保單期滿時，平均每年總回報高達5.07%。另外，在推廣期內申請，客戶可享首年保費折扣高達6%及預繳次年保費折扣5%。保費折扣後，首5年平均每年保證回報率可達4.81%，保單期滿時的平均每年總回報可達5.21%。

其他報道

恒指收市跌166點 科指跌1.8% 成交進一步跌穿900億元關 見3個月最少

白雲山前董事長李楚源及家族成員據報被調查 H股收跌逾3%

滙豐：56%受訪港人願意使用「開放銀行」 最關注銀行系統安全

颱風格美｜香港快運：未來兩天八班往來港台航班取消

經民聯倡放寬投資移民門檻 允許投資住宅 籲推「演唱會經濟」、青年「夜繽紛」

貝萊德：美中小股反彈不能持續 大型科企可待回調吸納

Nike宣傳片出現舔乒乓球拍鏡頭 惹內地網民熱議

日本製鐵據報將終止與寶鋼合營 在華產能大減70%

TikTok據報最快10月於西班牙、愛爾蘭推出購物平台

《紐約時報》指肖建華與馬雲有商業聯繫 阿里巴巴：強烈反對 消息來源可信度存疑

滬指連跌兩日 創板指跌3.04%

匯豐環球：市場解讀三中全會或太保守 料未來數月更多房地產措施出台

新加坡核心通脹自2022年3月以來首次降至3%以下

嘉信理財：今年料美國減息0.5厘 美股有機會調5%至15%

韓國科技巨擘「Kakao」創辦人金範洙 涉嫌操縱股價被捕

機票優惠| HK Express 首爾來回機票低至10元 包20Kg寄艙行李

半日沽空金額減19% 盈富沽空增12%

紅麴風波︱小林製藥會長、社長辭職

恒指半日跌15點 跌穿100天線 科指跌0.87% 跌穿20天線

奈雪的茶山頂廣場店疑結業 五年前攻港 現僅餘一分店

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連跌 港元升值至近一周最強

限定優惠| 壽司郎觀塘新店25日開幕 滿100元可獲萌抱Tote Bag乙個

馬斯克：特斯拉明年推少量人形機械人供內部使用

HK Express爭位︱事主正式發出投訴 鄭氏：已獲退還揀位費用 拒絕快運贈禮券

李楚源辭任白雲山董事長 有傳正接受調查

市場料特朗普難以令美元貶值

A股三大指數全線低開 人行淨回籠4087億人幣

恒指高開43點 科指升0.66% 上試10天線

綠葉製藥：第三方最多16億人民幣 投資深圳綠葉

港股ADR升60點 夜期高水105點 美期跌亞股升

美債息上升 金龍指數、美股上升 納指創1個月最大升幅 道指升127點

北水增持中石化 減持京基金融國際