零售點網絡方面，集團截至2024年6月底的零售點為7659個，較2024年3月底的7754個，淨減少95個。集團指，在零售網絡管理方面，專注於透過提升店舖生產力和盈利能力，優化門店組合的整體財務健康狀況，以保持其市場領導地位。季內，集團優化了零售網絡，在內地淨關閉91個周大福珠寶零售點，港澳及其他市場則分別維持87及58個零售點。

按產品分類的同店方面，港澳首季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店跌31.3%，澳首季黃金首飾及產品同店跌33%，內地首季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店跌31.7%，內地首季黃金首飾及產品同店跌27.9%。

周大福指，在首季由於宏觀環境持續影響消費，內地以及港澳同店銷售均下跌。加上黃金價格於高位徘徊，令季內的黃金首飾需求受到影響，這屬整體行業的現象。

季內，內地直營店及加盟店的同店銷售分別按年下降26.4%及19.1%，香港及澳門的同店銷售則按年減少30.8%。香港的同店銷售下跌27.4%，而澳門同店銷售則減少41.3%。

雖然首季度業績未如理想，集團表示，期內定價黃金產品表現不俗，內地零售值按年増長超過一倍，帶動定價黃金產品的零售值佔比，由去年同期約 6%，大幅增加至近 16%，加上在金價高企下出售黃金存貨，令季內毛利率持續改善。

周大福續稱，將繼續嚴謹管控成本及作審慎的資本管理，確保在充滿挑戰的市場環境中，仍能保持盈利能力和現金流的韌性。

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