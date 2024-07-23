moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

周大福：首季零售值挫20% 內地跌18% 港澳瀉28%

周大福（1929）公布，截至今年6月底的首季零售值跌20%，當中內地首季零售值跌18.6%，港澳首季零售值跌28.8%﹔同店方面，內地首季同店銷售跌26.4%，港澳首季同店銷售跌30.8%，若細分則香港首季同店銷售下跌27.4%，而澳門首季同店銷售則減少41.3%。

零售點網絡方面，集團截至2024年6月底的零售點為7659個，較2024年3月底的7754個，淨減少95個。集團指，在零售網絡管理方面，專注於透過提升店舖生產力和盈利能力，優化門店組合的整體財務健康狀況，以保持其市場領導地位。季內，集團優化了零售網絡，在內地淨關閉91個周大福珠寶零售點，港澳及其他市場則分別維持87及58個零售點。

按產品分類的同店方面，港澳首季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店跌31.3%，澳首季黃金首飾及產品同店跌33%，內地首季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店跌31.7%，內地首季黃金首飾及產品同店跌27.9%。

周大福指，在首季由於宏觀環境持續影響消費，內地以及港澳同店銷售均下跌。加上黃金價格於高位徘徊，令季內的黃金首飾需求受到影響，這屬整體行業的現象。

季內，內地直營店及加盟店的同店銷售分別按年下降26.4%及19.1%，香港及澳門的同店銷售則按年減少30.8%。香港的同店銷售下跌27.4%，而澳門同店銷售則減少41.3%。

雖然首季度業績未如理想，集團表示，期內定價黃金產品表現不俗，內地零售值按年増長超過一倍，帶動定價黃金產品的零售值佔比，由去年同期約 6%，大幅增加至近 16%，加上在金價高企下出售黃金存貨，令季內毛利率持續改善。

周大福續稱，將繼續嚴謹管控成本及作審慎的資本管理，確保在充滿挑戰的市場環境中，仍能保持盈利能力和現金流的韌性。

其他報道

Blue上半年保單量倍增 冀2年内引入逾100間保險經紀為合作伙伴

全日沽空金額減11% 沽空比率17% 盈富沽空減34%

恒指收市跌166點 科指跌1.8% 成交進一步跌穿900億元關 見3個月最少

白雲山前董事長李楚源及家族成員據報被調查 H股收跌逾3%

滙豐：56%受訪港人願意使用「開放銀行」 最關注銀行系統安全

颱風格美｜香港快運：未來兩天八班往來港台航班取消

經民聯倡放寬投資移民門檻 允許投資住宅 籲推「演唱會經濟」、青年「夜繽紛」

貝萊德：美中小股反彈不能持續 大型科企可待回調吸納