廣告媒體監察公司admanGo公布，今年第二季香港廣告開支總值達74.5億元，按年升2%。admanGo表示，隨着奧運熱潮及傳統暑期消費旺季來臨,，加上今年七月開始提高內地居民旅客行李物品免稅額度等各種有利因素，預料各行業將投入更多資源作宣傳推廣，本地廣告開支有望在第三季繼續穩步向上。
媒體方面，社交媒體的廣告開支按年升22%，當中Instagram的廣告開支錄得高達按年42%升幅，是表現最好的社交媒體，Facebook按年升12%，流動廣告及桌面電腦均按年升3%。傳統媒體中，戶外廣告及電台分別錄得按年15%及6%升幅，而電視及報紙則錄得按年13%及16%下跌。
至於十大廣告開支最高行業中，當中有6個行業在第二季的廣告開支均錄得雙位數升幅，其中排名第十的時裝及飾物按年升21%，是升幅最高的行業；拍名第七的餐廳按年升18%，是升幅第二高的行業；藥物及醫護則按年升15%，排名由去年第二位上升至今年首位，是廣告開支最高的行業；排名第二的銀行、信用卡及投資服務則錄得按年3%輕微跌幅。
十大廣告開支品牌集團方面，當中有6個品牌集團均錄得雙位數或以上升幅， 包括麥當勞（110%）、雀巢集團（98%）、國泰航空（56%）、樂敦製藥（44%）、葛蘭素史克（27%）、寶潔（20%）。
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