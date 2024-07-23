媒體方面，社交媒體的廣告開支按年升22%，當中Instagram的廣告開支錄得高達按年42%升幅，是表現最好的社交媒體，Facebook按年升12%，流動廣告及桌面電腦均按年升3%。傳統媒體中，戶外廣告及電台分別錄得按年15%及6%升幅，而電視及報紙則錄得按年13%及16%下跌。

至於十大廣告開支最高行業中，當中有6個行業在第二季的廣告開支均錄得雙位數升幅，其中排名第十的時裝及飾物按年升21%，是升幅最高的行業；拍名第七的餐廳按年升18%，是升幅第二高的行業；藥物及醫護則按年升15%，排名由去年第二位上升至今年首位，是廣告開支最高的行業；排名第二的銀行、信用卡及投資服務則錄得按年3%輕微跌幅。

十大廣告開支品牌集團方面，當中有6個品牌集團均錄得雙位數或以上升幅， 包括麥當勞（110%）、雀巢集團（98%）、國泰航空（56%）、樂敦製藥（44%）、葛蘭素史克（27%）、寶潔（20%）。

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