鄭永健認為，整體而言，預期全年經濟維持相對穩定且韌性環境。相信現時宏觀環境利於長期投資，但短期風險因素依然在逐步增加，現時投資者應該注重長遠投資。鄭認為，現時投資者需要在投資組合中加入穩定性高的產品例如黃金等，以減低通脹上升對投資組合的影響。此外，在減息預期下部分另類投資如私募股權及避險基金等會逐漸復蘇，亦是長期投資之選。

新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏稱，今年對恒指目標價為20,600點，在區域股票市場配置建議方面，新加坡銀行主要看好除日本以外的亞太區，認為該區域無論在估值及盈利增長方面均維持較好平衡，尤其看好印度、印尼、韓國及新加坡，亦認為中港市場估值有吸引力，尤其是內地互聯網板塊等。在細分板塊方面，新加坡銀行看好AI及IT行業投資前景。

其他報道

Blue上半年保單量倍增 冀2年内引入逾100間保險經紀為合作伙伴

全日沽空金額減11% 沽空比率17% 盈富沽空減34%

恒指收市跌166點 科指跌1.8% 成交進一步跌穿900億元關 見3個月最少

白雲山前董事長李楚源及家族成員據報被調查 H股收跌逾3%

滙豐：56%受訪港人願意使用「開放銀行」 最關注銀行系統安全

颱風格美｜香港快運：未來兩天八班往來港台航班取消

經民聯倡放寬投資移民門檻 允許投資住宅 籲推「演唱會經濟」、青年「夜繽紛」

貝萊德：美中小股反彈不能持續 大型科企可待回調吸納

Nike宣傳片出現舔乒乓球拍鏡頭 惹內地網民熱議

日本製鐵據報將終止與寶鋼合營 在華產能大減70%

TikTok據報最快10月於西班牙、愛爾蘭推出購物平台

《紐約時報》指肖建華與馬雲有商業聯繫 阿里巴巴：強烈反對 消息來源可信度存疑

滬指連跌兩日 創板指跌3.04%

匯豐環球：市場解讀三中全會或太保守 料未來數月更多房地產措施出台

新加坡核心通脹自2022年3月以來首次降至3%以下

嘉信理財：今年料美國減息0.5厘 美股有機會調5%至15%

韓國科技巨擘「Kakao」創辦人金範洙 涉嫌操縱股價被捕

機票優惠| HK Express 首爾來回機票低至10元 包20Kg寄艙行李

半日沽空金額減19% 盈富沽空增12%

紅麴風波︱小林製藥會長、社長辭職

恒指半日跌15點 跌穿100天線 科指跌0.87% 跌穿20天線

奈雪的茶山頂廣場店疑結業 五年前攻港 現僅餘一分店