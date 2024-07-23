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新加坡銀行料美國下半年減息兩次 高息環境會持續

新加坡銀行今日發布中期投資市場展望。新加坡銀行香港分行首席投資辦公室主管鄧永健稱，由於通脹處於較高水平，加上經濟比預測更有韌性，該行最新預期美國將於今年9月及12月各減息一次，每次25點子，而高息環境將會持續。

鄭永健認為，整體而言，預期全年經濟維持相對穩定且韌性環境。相信現時宏觀環境利於長期投資，但短期風險因素依然在逐步增加，現時投資者應該注重長遠投資。鄭認為，現時投資者需要在投資組合中加入穩定性高的產品例如黃金等，以減低通脹上升對投資組合的影響。此外，在減息預期下部分另類投資如私募股權及避險基金等會逐漸復蘇，亦是長期投資之選。

新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏稱，今年對恒指目標價為20,600點，在區域股票市場配置建議方面，新加坡銀行主要看好除日本以外的亞太區，認為該區域無論在估值及盈利增長方面均維持較好平衡，尤其看好印度、印尼、韓國及新加坡，亦認為中港市場估值有吸引力，尤其是內地互聯網板塊等。在細分板塊方面，新加坡銀行看好AI及IT行業投資前景。

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