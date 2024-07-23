有港人於泰國芭堤雅跌出雙排車墜地後不幸身故，保險業聯會指出，旅遊保險一般會包括個人意外保障，假若受保人乘搭公共交通工具期間，發生意外引致身故或永久完全傷殘，個別保單會附有額外個人意外賠償，例如額外的50%至100%，不過保聯提醒必須注意保單內訂明公共交通工具之定義，如持有當地合法牌照以商業經營運輸工具運載付費乘客。
保聯指出，受保人購買了旅遊保險，如受保事故符合有關保單條款及細則，一般會包括以下保障，包括個人意外保障 - 受保人在旅程中因意外及身體受傷而導致死亡、永久完全傷殘或嚴重燒傷，可獲一筆過現金賠償，以及遺體運送保障，在一旦受保人不幸身故，透過24小時緊急支援服務務服公司運送受保人的遺體或骨灰返港的合理實際費用。保聯亦提醒受保人，應謹記出門時隨身帶備保單號碼和24小時緊急支援熱線電話號碼，遇到任何緊急情況，可以致電緊急支援熱線求助。
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