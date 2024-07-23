和記港口信託表示，從消費者信心指數來看，今年上半年美國和歐洲的消費者支出維持穩定。此外，聖誕節前美國提前補充庫存以及避免運費整體上漲，導致今年第二季對美國和歐盟的出口呈上升趨勢。紅海船舶襲擊事件在今年第二季持續存在，干擾了全球貿易，並且由於船舶從蘇伊士運河改道，繞行非洲大陸，面臨航程更長甚至取消問題。

公告又指，儘管貨主偏好轉變以及大灣區港口提供的具競爭力的價格，香港的貨運量受惠鄰近港口的問題，包括由於紅海危機而導致船舶不按計劃返回新加坡，自2024年6月以來，香港開始有額外的貨櫃船抵港。

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