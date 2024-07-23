moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

和記港口半年多賺67% 葵涌貨櫃碼頭吞吐量跌7%

長和（0001）旗下的和記港口信託（星：HPHT）公布截至今年6月底止半年業績，旗下港口吞吐量按年升4%；當中鹽田國際集裝箱碼頭按年升11%，惟葵涌貨櫃碼頭吞吐量按年跌7%。期內股東應佔稅後純利為1.58億元，按年增67%；中期每單位派息5港仙。

和記港口信託表示，從消費者信心指數來看，今年上半年美國和歐洲的消費者支出維持穩定。此外，聖誕節前美國提前補充庫存以及避免運費整體上漲，導致今年第二季對美國和歐盟的出口呈上升趨勢。紅海船舶襲擊事件在今年第二季持續存在，干擾了全球貿易，並且由於船舶從蘇伊士運河改道，繞行非洲大陸，面臨航程更長甚至取消問題。

公告又指，儘管貨主偏好轉變以及大灣區港口提供的具競爭力的價格，香港的貨運量受惠鄰近港口的問題，包括由於紅海危機而導致船舶不按計劃返回新加坡，自2024年6月以來，香港開始有額外的貨櫃船抵港。

其他報道

保聯：部分旅保意外保障有公共交通工具額外賠償 惟需符合相關定義

華營建築獲英國曼徹斯特兩住宅合約 涉資約2.1億英鎊

颱風格美｜香港航空：明日4班往來港台航班取消

admanGo：第二季本地廣告開支升2% IG廣告飈42%

新加坡銀行料美國下半年減息兩次 高息環境會持續

周大福：首季零售值挫20% 內地跌18% 港澳瀉28%

Blue上半年保單量倍增 冀2年内引入逾100間保險經紀為合作伙伴

全日沽空金額減11% 沽空比率17% 盈富沽空減34%

恒指收市跌166點 科指跌1.8% 成交進一步跌穿900億元關 見3個月最少

白雲山前董事長李楚源及家族成員據報被調查 H股收跌逾3%

滙豐：56%受訪港人願意使用「開放銀行」 最關注銀行系統安全

颱風格美｜香港快運：未來兩天八班往來港台航班取消

經民聯倡放寬投資移民門檻 允許投資住宅 籲推「演唱會經濟」、青年「夜繽紛」

貝萊德：美中小股反彈不能持續 大型科企可待回調吸納

Nike宣傳片出現舔乒乓球拍鏡頭 惹內地網民熱議

日本製鐵據報將終止與寶鋼合營 在華產能大減70%

TikTok據報最快10月於西班牙、愛爾蘭推出購物平台

《紐約時報》指肖建華與馬雲有商業聯繫 阿里巴巴：強烈反對 消息來源可信度存疑

滬指連跌兩日 創板指跌3.04%

匯豐環球：市場解讀三中全會或太保守 料未來數月更多房地產措施出台

新加坡核心通脹自2022年3月以來首次降至3%以下

嘉信理財：今年料美國減息0.5厘 美股有機會調5%至15%