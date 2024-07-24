業績股方面，收市後Tesla公布季度利潤延續頹勢，第二季度利潤不及預期，並且2024年銷量增長率料顯著下降，無人駕駛出租車Robotaxi發布會推遲兩個月至10月10日舉行，股價重挫約7%。Tesla計劃明年上半年生產低成本汽車。

谷歌母公司Alphabet季度收入超出分析師預期。受雲計算及搜索廣告業務提振，Alphabet第二季度收入超出分析師預期。

德州儀器本財季展望符合預期，為晶片業重回增長之路帶來希望。UPS股價大跌，因季度業績不及預期。

Meta推出全新大語言模型Llama 3.1，CEO朱克伯格稱美國在AI領域不可能永遠領先中國數年。

據報蘋果可能最早2026年推出折疊式iPhone，近幾個月公司已經就此項目聯絡亞洲供應商。

道瓊斯工業平均指數收跌57點，跌幅0.15%，報40358點。標普500指數收跌8點，跌幅0.16%，報5555點。納斯達克綜合指數收跌10點，或0.06%，報17997點。

波音升4.2%，報186.48美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而麥當勞跌2.12%，報254.05元，拖累道指36點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報225.01元，升0.46%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報181.79元，升0.06%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.41元，升2.11%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報488.69元，升0.26%，英偉達(美：NVDA)收市報122.59元，跌0.76%，微軟(美：MSFT)收市報444.85元，升0.43%，Tesla (美：TSLA)收市報246.38元，跌2.03%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.14%，報515點。德國DAX指數收漲0.82%，報18557點；法國CAC 40指數跌0.31%，報7598點；英國富時100指數收跌0.39%，報8167點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.85%，報5780點。

美國2年期債息曾跌最多0.9%，是7月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.19%。低見4.4764厘，是7月19日4.4536厘後最低。收市報4.4913厘，是7月18日後收市新低，當日報4.4714厘。

美國10年期債息曾跌最多0.78%，是7月22日後最大跌幅，當日跌幅為0.87%。低見4.2194厘，是7月22日4.2019厘後最低。收市報4.2506厘，是7月19日後收市新低，當日報4.2389厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至24.025基點，是7月16日20.68基點後最窄。收市報24.29基點，是7月15日後收市最窄，當日報23.017基點。連續第2日收窄，累計3.332基點，對上一次連升2日是7月12日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至105.427基點，是7月9日103.685基點後最窄。收市報105.623基點，是7月4日後收市最窄，當日報103.415基點。連續第4日收窄，累計13.648基點，對上一次連升4日是4月25日。

金龍指數曾跌最多2.23%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.68%。低見5757.52點，是7月19日5725.8點後最低。收市報5780.18點，是7月19日後收市新低，當日報5730.1點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是7月17日。

道指曾高見40527.89點，是7月19日40626.16點後最高。其後曾跌最多0.24%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.14%。低見40319.7點，是7月22日40222.77點後最低。收市報40358.09點，是7月19日後收市新低，當日報40287.53點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是7月18日。

標指高見5585.34點，是7月18日5614.05點後最高。曾跌最多0.24%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為0.86%。低見5550.9點，是7月22日5529.04點後最低。收市報5555.74點，是7月19日後收市新低，當日報5505點。第1日陰燭。

納指曾跌最多0.22%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.01%。低見17968.1點，是7月22日17839.76點後最低。收市報17997.35點，是7月19日後收市新低，當日報17726.94點。第2日陽燭。

其他報道

北水增持建行 減持金川國際