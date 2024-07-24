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港股ADR跌44點 夜期高水5點 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌44點或0.25%，報17425點，即月恒指夜期跌27點，報17474點，夜期高水5點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.53%，折合報366.84元；阿里巴巴（9988）跌0.7%，折合報74.27元；美團（3690）跌3.64%，折合報117.67元；匯控（0005）跌0.55%，折合報67.51元；建行（0939）升0.64%，折合報5.44元。

道期現跌0.214%；標期現跌0.37%；納期現跌0.53%。日本東證指數現跌0.33%；韓國KOSPI指數現跌0.4%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.15%。

VIX指數隔晚跌1.27%或0.19點，報14.72點。

紐油現升0.48%或0.37美元，報77.33美元；布油現升0.53%或0.43美元，報81.44美元；金價現升0.01%或0.4美元，報2410.04美元；LME 銅期貨隔晚跌0.54%或50.5美元，報9166美元。比特幣現升0.02%或14.42美元，報65868.51美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0058厘，報4.2564厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，CEC INT'L HOLD（0759）、中國海外諾信（0464）、盈大地產（0432）

HKTVmall母企香港科技探索（1137）回購要約接獲2.2億股有效接納。

前海健康（0911）料上半年轉賺1500萬元。

創夢天地（1119）：自研遊戲《卡拉彼丘》已加入全球首屆電競世界盃。

長和（0001）旗下和記港口半年多賺67%，葵涌貨櫃碼頭吞吐量跌7%。

華營建築（1528）獲英國曼徹斯特兩住宅合約，涉資約2.1億英鎊。

周大福（1929）：首季零售值挫20%，內地跌18%，港澳瀉28%。

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