恒指今早低開14點或0.09%，報17454點，大市成交金額10億元；國指今早低開5點或0.09%，報6189點。恒生科技指數開市報3539點，跌0.15%。上升股份比例為4.93%，下跌為3.47%，無升跌為91.59%。