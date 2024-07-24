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恒指今早低開14點 科指跌0.15% 周大福見52周低

恒指今早低開14點或0.09%，報17454點，大市成交金額10億元；國指今早低開5點或0.09%，報6189點。恒生科技指數開市報3539點，跌0.15%。上升股份比例為4.93%，下跌為3.47%，無升跌為91.59%。

藍籌19隻升，31隻下跌，32隻無升跌。恒安（1044）升4.78%，報25.2元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.67%，報94.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，14隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報145.3元，升2.11%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報35元，跌3.05%。

恒指跌穿250天線(17455.07點)。科指續低於主要平均線。

ASMPT（0522）第二季少賺56% 第三季收入預測 均遜預期 中期息0.35元。開市報107.5元，跌6.11%。

創夢天地（1119）折讓14%配股 籌2.5億。創夢天地：自研遊戲《卡拉彼丘》已加入全球首屆電競世界盃。開市報2.5元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績表表現如下，CEC INT'L HOLD（0759）無成交，報0.195元。中國海外諾信（0464）停牌。盈大地產（0432）無成交，報0.197元。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）回購要約接獲2.2億股有效接納。開市報1.91元，無升跌。

前海健康（0911）料上半年轉賺1500萬元。無成交，報0.3元。

長和（0001）旗下和記港口半年多賺67%，葵涌貨櫃碼頭吞吐量跌7%。開市報41.2元，升0.37%。

華營建築（1528）獲英國曼徹斯特兩住宅合約，涉資約2.1億英鎊。無成交，報1.21元。

周大福（1929）：首季零售值挫20%，內地跌18%，港澳瀉28%。見52周低7.8元，開市報7.8元，跌1.39%。

破頂股表現

破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見33.85元，開市報33.85元，升0.3%；順誠（0531）創52周高，見0.445元，開市報0.445元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括金馬能源（6885）低見0.7元，開市報0.7元，跌1.41%；優博控股（8529）低見0.247元，開市報0.247元，跌3.14%。

創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見7.8元，開市報7.8元，跌1.39%。

異動股

上升異動股，包括，稻草熊（2125）開市報0.55元，升14.58%；微創腦科學（2172）開市報8.29元，升14.19%；中國天保集團（1427）開市報0.245元，升9.38%；科濟藥業－Ｂ（2171）開市報4.82元，升9.3%；天彩控股（3882）開市報0.6元，升7.14%；出門問問（2438）開市報1.52元，升7.04%；建成控股（1630）開市報0.031元，升6.9%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.066元，升6.45%；恒安（1044）開市報25.2元，升4.78%。

下跌異動股，包括，天譽置業（0059）開市報0.013元，跌7.14%；ASMPT（0522）開市報107.5元，跌6.11%；萬勵達（8482）平上市低位0.018元，開市報0.018元，跌5.26%；偉工控股（1793）開市報0.145元，跌5.23%；眾誠能源（2337）開市報3.27元，跌4.66%；中國中冶（1618）開市報1.47元，跌4.55%；白花油（0239）開市報2.23元，跌4.29%；梅斯健康（2415）開市報1.61元，跌3.59%；優博控股（8529）創上市新低，見0.247元，開市報0.247元，跌3.14%。

 

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