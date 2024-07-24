加拿大政府月初表示，只有在「最特殊的情況下」才會批准外資收購加拿大關鍵礦產公司。

凍結條款方面，除第三方全面收購第一量子情形外，在股東權利協議有效期內及其終止後六個月內，未經雙方協商，江銅不會採取相關措施以進一步增持第一量子股份或改變、控制或影響第一量子董事會。

股份處置方面，如江銅擬通過一次或一系列交易方式，出售、轉讓或以其他方式處置5%以上的第一量子已發行流通股份，第一量子可指定一名或多名購買者。江銅不將其持有第一量子股份出售給擁有或將因出售而擁有超過9.9%的第一量子已發行股份的任何第三方（該條款不限制公司通過多倫多證券交易所或第一量子普通股上市的其他二級市場出售第一量子股份）。

董事提名權方面，江銅有權提名一名第一量子董事候選人，由第一量子董事會提名與治理委員會審議，並就被提名人的任命或選舉向第一量子董事會提出建議。

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