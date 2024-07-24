港元現報7.8087元升值8點子，曾貶值最多10點子，報7.8105元，亦曾升值最多16點子，報7.8079元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.56點子至4.5256%，是7月18日後最高；1星期HIBOR升0.07點子至4.55071%，是7月18日後最高；2星期HIBOR跌0.29點子至4.63506%，是7月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.61點子至4.65417%，是5月17日後最低；6個月期HIBOR跌0.45點子至4.75381%，是5月16日後最低；12個月期HIBOR跌0.19點子至4.82517%，是5月9日後最低。

美元指數現報104.492升值0.042點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46398%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8305%，連續2日擴闊，利差是2024年7月15日後最闊，當日差距為-0.8491%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年7月03日，當日利差報-0.9324%。

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