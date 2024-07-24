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恒指半日跌108點 科指跌0.86% 上證見5個月低 ASMPT跌19%

美股業績期，Tesla績後挫逾7%，美期、亞股下跌，台灣、菲律賓則因為颱風而休市。A股雖然實施融券限制，內地融券餘額創逾四年新低，但A股下跌，上證失守2900點，低見2894.289點，是2月20日2887.474點後最低。ASMPT（0522）跌19.48%。

恒指今早低開14點，高位升47點，低位跌146點，高低波幅195點。上升股份比例為17.79%，下跌為27.11%，無升跌為55.09%。

恒指半日跌108點或0.62%，報17361點，大市成交金額428億元；國指跌31點或0.51%，報6163點。恒生科技指數收報3514點，跌0.86%。

藍籌股成交金額191.15億元，佔大市成交44.66%；科指成份股成交金額81.63億元，佔大市成交19.07%；國指成份股成交金額161.02億元，佔大市成交37.62%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.75%，至83.48億元，佔大市成交19.47%。牛熊證成交金額39.58億元，減少17.14%；窩輪成交金額43.89億元，增加5.14%。

藍籌19隻升，57隻下跌，6隻無升跌。網易（9999）升4.85%，收報149.2元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌6.95%，收報30.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，20隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報149.2元，升4.85%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報32.3元，跌4.86%。

恒指跌穿250天線(17454.7點)。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入7.6億元，較上日增加705.81%，淨流入金額是2024年7月22日36.91億元後最多。連續第5日流入，累計流入130.65億元，對上一次連續5日淨流入是7月2日。

蘋果據報最快2026年推出折疊式iPhone。手機設備股個別發展，鴻騰（6088）收報3.08元，升3.01%。丘鈦（1478）收報4.55元，跌3.19%。舜宇（2382）收報47.45元，跌0.32%。高偉電子（1415）收報22.55元，跌1.1%。通達（0698）收報0.079元，跌3.66%。瑞聲（2018）收報29.7元，跌1.66%。比亞迪電子（0285）收報31.5元，跌2.02%。信利國際（0732）收報1.06元，升0.95%。富智康（2038）收報0.8元，跌1.23%。小米（1810）收報16.62元，跌2%。

聯想（0992）擬2027年在所有個人電腦中配備AI功能。收報10.34元，跌1.52%。

農夫山泉（9633）桶裝水據報向經銷商加價兩成。見52周低30.7元，收報30.8元，跌6.95%。

江銅（0358）與旗下加拿大礦企簽協議 限制持股變動。收報13.92元，升0.29%。

網民質疑飄移用替身 小米（1810）創辦人雷軍澄清：百分之百是我漂的 練得教練都快吐。收報16.62元，跌2%。

橙天嘉禾（1132）旗下嘉禾院線：《死侍與狼人》被評為三級電影 未滿18歲者可退票。收報0.061元，無升跌。

ASMPT（0522）第二季少賺56% 第三季收入預測 均遜預期 中期息0.35元。收報92.2元，跌19.48%。

創夢天地（1119）折讓14%配股 籌2.5億。創夢天地：自研遊戲《卡拉彼丘》已加入全球首屆電競世界盃。收報2.46元，跌1.6%。

多間公司最快今日公布業績，績表表現如下，CEC INT'L HOLD（0759）收報0.195元，無升跌。中國海外諾信（0464）停牌。盈大地產（0432）收報0.2元，升1.52%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）回購要約接獲2.2億股有效接納。收報2.08元，升8.9%。

前海健康（0911）料上半年轉賺1500萬元。收報0.3元，無升跌。

長和（0001）旗下和記港口半年多賺67%，葵涌貨櫃碼頭吞吐量跌7%。收報40.9元，跌0.37%。

華營建築（1528）獲英國曼徹斯特兩住宅合約，涉資約2.1億英鎊。平上市低位1.2元，收報1.22元，升0.83%。

周大福（1929）：首季零售值挫20%，內地跌18%，港澳瀉28%。見52周低7.3元，收報7.44元，跌5.94%。

破頂股表現

破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見33.9元，收報33.85元，升0.3%；珩灣科技（1523）創上市新高，見3.99元，收報3.9元，跌0.26%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063元，收報1062.6元，跌0.02%；燕之屋（1497）創上市新高，見14.5元，收報13.94元，跌0.57%；EDA集團（2505）創上市新高，見8.05元，收報8元，升8.4%；廣聯科技（2531）創上市新高，見8.58元，收報8.5元，升7.87%；成實外教育（1565）創52周高，見0.33元，收報0.32元，升1.59%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.45元，收報0.45元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.44元，跌1.12%；建溢集團（0638）創52周高，見0.7元，收報0.7元，升1.45%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.335元，收報0.335元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.27元，無升跌；米格國際控股（1247）創52周高，見2.2元，收報2.11元，升3.94%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見48.4元，收報48.25元，升1.05%；長建（1038）創52周高，見51.95元，收報51.65元，升0.39%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見2.81元，收報2.87元，跌1.71%；呷哺呷哺（0520）低見1.22元，收報1.26元，升1.61%；亞洲能源物流（0351）低見0.112元，收報0.112元，跌13.18%；中國金融投資管理（0605）低見0.171元，收報0.171元，跌5%；北大資源（0618）低見0.17元，收報0.174元，跌0.57%；3D MEDICINES（1244）低見3.9元，收報3.91元，跌2.49%；滿地科技股份（1400）低見0.036元，收報0.044元，升12.82%；亞信科技（1675）低見4.63元，收報4.67元，跌1.89%；香港航天科技（1725）低見0.83元，收報0.85元，跌2.3%；植華集團（1842）低見0.042元，收報0.043元，跌4.44%。

55隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見3.06元，收報3.09元，跌0.96%；金地商置（0535）低見0.215元，收報0.217元，無升跌；金沙中國（1928）低見15.34元，收報15.42元，跌0.52%；周大福（1929）低見7.3元，收報7.44元，跌5.94%；周生生（0116）低見6.7元，收報6.71元，跌1.47%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.32元，跌2.35%；大快活（0052）低見7.45元，收報7.48元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.11元，收報1.11元，跌0.89%；金蝶（0268）低見5.87元，收報6.04元，跌0.17%；恒隆地產（0101）低見6.4元，收報6.43元，跌1.23%。

異動股

上升異動股，包括，亞太金融投資（8193）收報0.16元，升45.45%；匯聯金融服務（8030）收報0.55元，升25%；多想雲（6696）收報0.195元，升22.64%；正大企業國際（3839）收報0.89元，升20.27%；神通機器人教育（8206）收報0.018元，升20%；恒發光學（1134）收報0.415元，升18.57%；智傲控股（8282）收報0.56元，升16.67%；滿地科技股份（1400）創上市新低，見0.036元，收報0.044元，升12.82%；濠亮環球（8118）收報0.063元，升12.5%；中港石油（0632）收報0.096元，升11.63%。

下跌異動股，包括，照現生態國際控股（8245）創上市新低，見0.093元，收報0.1元，跌40.83%；中國上城（2330）收報0.11元，跌26.67%；ASMPT（0522）收報92.2元，跌19.48%；皇朝家居（1198）見52周低0.305元，收報0.325元，跌18.75%；泰昇集團（0687）見52周低0.17元，收報0.185元，跌18.14%；環球數碼創意（8271）見52周低0.052元，收報0.058元，跌17.14%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.325元，跌16.67%；耀高控股（1796）收報2.72元，跌15%；正利控股（3728）創上市新低，見0.063元，收報0.064元，跌14.67%；５１信用卡（2051）收報0.211元，跌14.57%。

 

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