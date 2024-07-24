Facebook母公司Meta Platforms周二發布的新模型「Llama 3.1」，是對4月發布的Llama 3的重大更新。

儘管投入巨資，但Meta將把支撐Llama的技術免費提供給公眾使用，只要用戶遵守公司「可接受的使用政策」。朱克伯格希望開放使用的策略將推動該公司的產品成為其他成功初創企業和產品的基礎，令Meta在行業的遠期發展中擁有更大的影響力。

不過，開源遭到批評，擔心中國等對手的科技公司會借助Meta的技術與美國同行並駕齊驅。朱克伯格則更擔心將技術與世界其他地區隔離最終會造成損害。

「有一種想法是，『好吧，我們需要把一切都封鎖起來』」，他表示，「我只是碰巧認為這種想法大錯特錯，因為美國的繁榮靠的是開放和去中心化的創新。我的意思是，這就是我們的經濟運行方式，這就是我們創造出色產品的方式。因此，我認為封鎖一切會束縛我們，使我們更可能無法成為領導者」。

朱克伯格稱，「它(Llama)將成為一個老師，使得眾多不同的組織能夠創建自己的模型，而不必依賴其他公司出售的現成模型」。

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