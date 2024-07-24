滙豐今日公布，委任曾珮珊為滙豐保險香港行政總裁，將於今年8月1日起生效，惟須待監管當局批准，方可作實。曾珮珊在滙豐集團服務逾20年，在保險領域擁有豐富的經驗，目前擔任滙豐保險香港署理行政總裁兼首席分銷業務及客戶總監。
在新的職務中，曾珮珊將推動滙豐保險香港及澳門策略性增長的重點事項，並會向滙豐控股總經理及環球保險業務行政總裁文德華及滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如匯報。
文德華表示，曾珮珊在保險及銀行分銷、產品開發、業務策略、市場推廣，以及客戶體驗方面的經驗豐富，相信她將透過捕捉大灣區內對保障與財富增值方面日益增加的需求，延續和引領保險業務的增長，同時為客戶提供最優質的服務。
伍楊玉如表示，曾珮珊的專門知識將有助確保能支援個人銀行、卓越理財、卓越理財尊尚及私人銀行業務客戶在退休規劃、醫療及保障方面一系列的需要，並期待她帶領滙豐保險再創高峰。
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