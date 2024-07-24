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股價半日插兩成 ASMPT黃梓达：今季半導體主流產品訂單保持平穩

ASMPT（0522）第二季少賺56%兼削派息，股價半日跌近兩成，據香港電台報道，該公司行政總裁黃梓达估計，今季半導體主流產品的訂單將會保持平穩，但工業生產及自動化生產市場疲軟，持續困擾SMT解決方案業務，估計今季整體收入或會按年跌約10%，按季跌逾6%，訂單量亦會按季錄得單位數跌幅。

美國政府據報已通知盟友日本及荷蘭，若半導體製造設備龍頭ASML等公司，繼續向中國提供先進半導體科技，美國或會推出最嚴厲貿易限制。

ASMPT與ASML同系，黃梓达對此表示，公司在全球運作一直遵守各地的法規，雖然目前中國市場的銷售收入比例升至36%，但目前的貿易限制主要涉及前台集成電路生產設備，而ASMPT主力生產的後台生產設備，例如包裝生產設備則不受影響，認為現時事態發展仍算正面。

黃梓达又說，整體半導體主流產品的復蘇步伐較預期慢，主要是消費者開支及電子產品需求仍然疲弱，或需更長時間回復。不過，他指，見到最近消費相關的產品需求已有回升跡象，當中有不少受惠來自中國客戶的改善勢頭，期望帶動整體需求在未來幾個季度回升，來自中國市場的業務比重或會進一步提升。

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