美元兌日圓自3月中旬以來首次跌破100日移動均線，也跌破了心理關口155，技術指標顯示這一勢頭可能還會持續。

自7月3日觸及近四十年低點以來，日圓已反彈超過4.5%。7月11日和12日日本當局疑似進行了多輪干預，加上特朗普和日本政界高層對匯率的評論，均推動本輪日圓漲勢。

Resona Holdings Inc.駐東京高級策略師Keiichi Iguchi稱，「河野太郎和茂木敏充的表態增加了外界對日本央行可能加息的謹慎情緒」， 加上當局本月早些時候的疑似干預，「日本央行加息可能會標志著日圓疲軟的終結」。

每美元兌日圓曾貶值最多0.78%，是7月23日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.94%。貶值至154.37日圓，是5月16日153.6日圓後最弱。現報154.53日圓，貶值0.68%。連續貶值3日，累計貶值2.95日圓，對上一次連續貶值3日是5月3日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.76%，是7月23日後最大幅度，當日幅度為0.98%。升值至5.0576，是5月16日5.0802後最強。現報5.0509，升0.63%。連續3日升值，累計0.0911，對上一次連續3日是2024年5月3日。

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