瑞銀公布今年全球儲備管理人調查結果，調查顯示未來一年各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣資產頭寸，當中有70%受訪央行儲備管理人表示正在或考慮投資人民幣，以未來10年受訪者的平均人民幣目標配置佔總儲備的百分比為5%。現時美元在外儲續佔主導地位，平均佔比為55%，43%受訪者認為未來5年央行貨幣配置仍以美元為中心，26%則指配置將呈現美元、歐元和人民幣多極化格局。
央行資產配置類別方面， 有42%的受訪者選擇被動式股票投資，22%央行計劃在未來一年凈增加其投資組合中的被動股票。現時央行對更保守的固定收益市場有興趣濃厚，就未來5年經風險調整表現，70%受訪者認為政府債券將表現最好，其次有42%認為是發達市場股票，33%則為是黃金。
對於經濟前景，僅有13%受訪央行儲備管理人認為，全球仍面臨經濟衰退的風險，相對去年多達56%，三分之二受訪者認為，目前最有可能經濟可以軟着陸。68%受訪者認為，全球已經進入了高通脹時期，較高通脹將會持續更長時間。至於最大風險則與去年調查同樣是地緣政治，有87%受訪者視為地緣政治衝突進一步升級為主要擔憂。
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