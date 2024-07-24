央行資產配置類別方面， 有42%的受訪者選擇被動式股票投資，22%央行計劃在未來一年凈增加其投資組合中的被動股票。現時央行對更保守的固定收益市場有興趣濃厚，就未來5年經風險調整表現，70%受訪者認為政府債券將表現最好，其次有42%認為是發達市場股票，33%則為是黃金。

對於經濟前景，僅有13%受訪央行儲備管理人認為，全球仍面臨經濟衰退的風險，相對去年多達56%，三分之二受訪者認為，目前最有可能經濟可以軟着陸。68%受訪者認為，全球已經進入了高通脹時期，較高通脹將會持續更長時間。至於最大風險則與去年調查同樣是地緣政治，有87%受訪者視為地緣政治衝突進一步升級為主要擔憂。

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