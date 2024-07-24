中國首家Louis Vuitton（LV）朱古力專賣店於兩日前（22日）在上海前灘太古里開業，朱古力售價240元至3200元人民幣不等，每人限購10盒，是LV繼巴黎、新加坡後開出的第三家朱古力專賣店，吸引了不少消費者在大熱天下排隊購買，被內地網民稱為LV「最便宜單品」。
不少網民表示，開店當日上海最高氣溫高達37度，仍然有很多顧客在門口排隊。更有部分網民稱，自己排了一個半小時才買到，離開店舖一陣子，朱古力就開始融化。
有網友打趣地說：「吃了能升天？」、「吃到嘴裏不還是朱古力的味道」、「有時間不如在家吹冷氣吃西瓜」、「派錢我才去排隊」，更形容排隊買朱古力的顧客是「傻人錢多，吃飽了撐的」。
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