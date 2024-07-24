港股三大指數連跌兩日，齊創3個月即市及收市新低。大市成交連續兩日低於900億元，但較上日回升。北水在連續4日流入後，轉流出。恒指250天線得而復失。

藍籌當中，內需、消費股跌幅最大，農夫山泉（9633）見52周低30.4元，收市跌7.1%；周大福（1929）見52周低7.3元，收報7.39元，跌6.57%；潤啤（0291）見52周低24.5元，收報25.3元，跌6.3%；百威（1876）收報9.48元，跌5.11%。Tesla績後挫，車股蔚小理亦大跌。

外匯方面，日圓平倉潮，日圓升至近兩個月最強，美匯指數亦曾升至104.542，是7月12日104.546後新高。在岸人民幣曾貶值至7.2759元，是7月10日7.2764元後最弱。

美債息回軟，市場觀望美債拍賣情況及PMI數據。利率期貨顯示，9月減息機會仍高達95%，引伸減息幅度為0.25%，而12月微升至92.3%，引伸減息幅度為0.632%。

恒指今早低開14點，高位升47點，低位跌218點，高低波幅266點。上升股份比例為20.04%，下跌為37.13%，無升跌為42.81%。

恒指收市跌158點或0.91%，報17311點，大市成交金額868億元，較上日增加1.25%，是7月22日934.22億元成交後最多；國指跌52點或0.85%，報6142點。恒生科技指數收報3491點，跌1.52%。

藍籌股成交金額441.82億元，佔大市成交50.9%；科指成份股成交金額206.48億元，佔大市成交23.78%；國指成份股成交金額370.59億元，佔大市成交42.69%。

24隻雙櫃台股，總成交0.51億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.32%，至95.19億元，佔大市成交10.95%。牛熊證成交金額46.53億元，減少2.6%；窩輪成交金額48.65億元，增加16.54%。

藍籌19隻升，62隻下跌，1隻無升跌。網易（9999）升4.57%，收報148.8元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌7.1%，收報30.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報148.8元，升4.57%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報32.25元，跌5.01%。

恒指250天線(17454.5點)得而復失，並曾跌穿保力加通道底(17298.95點)。科指續於主要平均線。

北水南下合計淨流出0.76億元，終止連續4日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.25%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見17251.26點，是4月25日17109.57點後最低。收市報17311.05點，是4月25日後收市新低，當日報17284.54點。連跌2日，累計跌324.83點，對上一次連跌2日是7月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月16日。

科指曾跌最多2.13%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.37%。低見3469.42點，是4月23日3376.36點後最低。收市報3491.2點，是4月23日後收市新低，當日報3449.1點。連跌2日，累計跌119.51點，對上一次連跌2日是7月19日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月16日。

國指曾跌最多1.24%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見6117.82點，是4月25日6066.14點後最低。收市報6142.32點，是4月25日後收市新低，當日報6120.37點。連跌2日，累計跌111.62點，對上一次連跌2日是7月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月16日。

午後消息股表現

遠洋（3377）債權人小組致函中人壽 呼籲提供資金支持。收報0.34元，跌5.56%。中國人壽（2628）收報10.72元，跌1.29%。

龍光（3380）、合景「凱玥」項目再融資 據報接近達成協議。收報0.74元，跌2.63%。合景泰富（1813）收報0.305元，無升跌。

內地電動車企要求歐盟舉行聽證會 對關稅抗辯。比亞迪（1211）收報233元，跌2.27%。吉利（0175）收報7.89元，跌1%。

Tesla績後挫逾7%，小鵬（9868）、蔚來（9866）等電動車同業的股價下跌。小鵬收報32.25元，跌5.01%。蔚來（9866）收報34.5元，跌4.43%。理想（2015）收報74.5元，跌4.06%。零跑（9863）收報23.5元，跌3.29%。

農夫山泉（9633）市值減 鍾睒睒首富地位受挑戰。見52周低30.4元，收報30.75元，跌7.1%。

今早及隔晚消息股表現

蘋果據報最快2026年推出折疊式iPhone。手機設備普遍向下，鴻騰（6088）收報3元，升0.33%。丘鈦（1478）收報4.49元，跌4.47%。舜宇（2382）收報46.75元，跌1.79%。高偉電子（1415）收報22.05元，跌3.29%。通達（0698）收報0.079元，跌3.66%。瑞聲（2018）收報29.9元，跌0.99%。比亞迪電子（0285）收報31.6元，跌1.71%。信利國際（0732）收報1.06元，升0.95%。

聯想（0992）擬2027年在所有個人電腦中配備AI功能。收報10.28元，跌2.1%。

農夫山泉（9633）桶裝水據報向經銷商加價兩成。見52周低30.4元，收報30.75元，跌7.1%。

江銅（0358）與旗下加拿大礦企簽協議 限制持股變動。收報13.92元，升0.29%。

網民質疑飄移用替身 小米（1810）創辦人雷軍澄清：百分之百是我漂的 練得教練都快吐。收報16.54元，跌2.48%。

橙天嘉禾（1132）旗下嘉禾院線：《死侍與狼人》被評為三級電影 未滿18歲者可退票。收報0.061元，無升跌。

ASMPT（0522）第二季少賺56% 第三季收入預測 均遜預期 中期息0.35元。收報88元，跌23.14%。

創夢天地（1119）折讓14%配股 籌2.5億。創夢天地：自研遊戲《卡拉彼丘》已加入全球首屆電競世界盃。收報2.48元，跌0.8%。

多間公司最快今日公布業績，績表表現如下，CEC INT'L HOLD（0759）收報0.197元，升1.03%。中國海外諾信（0464）停牌。盈大地產（0432）收報0.197元，無升跌。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）回購要約接獲2.2億股有效接納。收報2.05元，升7.33%。

前海健康（0911）料上半年轉賺1500萬元。收報0.3元，無升跌。

長和（0001）旗下和記港口半年多賺67%，葵涌貨櫃碼頭吞吐量跌7%。收報40.95元，跌0.24%。

華營建築（1528）獲英國曼徹斯特兩住宅合約，涉資約2.1億英鎊。創上市新低，見1.17元，收報1.21元，無升跌。

周大福（1929）：首季零售值挫20%，內地跌18%，港澳瀉28%。見52周低7.3元，收報7.39元，跌6.57%。

破頂股表現

破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見33.9元，收報33.9元，升0.44%；電能實業（0006）創上市新高，見48.5元，收報48.4元，升1.36%；珩灣科技（1523）創上市新高，見3.99元，收報3.93元，升0.51%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見132.1元，收報132.1元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1086.65元，收報1086.65元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063元，收報1062.95元，升0.01%；燕之屋（1497）創上市新高，見14.5元，收報14.18元，升1.14%；米高集團（9879）創上市新高，見8.44元，收報8.35元，升4.38%；EDA集團（2505）創上市新高，見8.05元，收報7.75元，升5.01%；經發物業（1354）創上市新高，見11.8元，收報10.44元，跌2.61%；廣聯科技（2531）創上市新高，見9.14元，收報9.1元，升15.48%；成實外教育（1565）創52周高，見0.33元，收報0.3元，跌4.76%；長建（1038）創52周高，見52.3元，收報51.9元，升0.87%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.455元，收報0.455元，升1.11%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.445元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.71元，收報0.7元，升1.45%；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.335元，收報0.335元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.27元，無升跌；龍輝國際控股（1007）創52周高，見4.36元，收報4.36元，升2.59%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見48.5元，收報48.4元，升1.36%；長建（1038）創52周高，見52.3元，收報51.9元，升0.87%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見2.81元，收報2.83元，跌3.08%；呷哺呷哺（0520）低見1.22元，收報1.23元，跌0.81%；飛道旅遊科技（8069）低見0.04元，收報0.044元，無升跌；宏華集團（0196）低見0.078元，收報0.078元，跌2.5%；亞洲能源物流（0351）低見0.112元，收報0.14元，升8.53%；國華（0370）低見0.075元，收報0.085元，跌1.16%；僑雄國際（0381）低見0.1元，收報0.109元，升1.87%；世紀陽光（0509）低見0.135元，收報0.135元，跌19.64%；中國金融投資管理（0605）低見0.171元，收報0.18元，無升跌；北大資源（0618）低見0.168元，收報0.168元，跌4%。

94隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見3.02元，收報3.04元，跌2.56%；金地商置（0535）低見0.209元，收報0.209元，跌3.69%；瑞安房地產（0272）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；金沙中國（1928）低見15.34元，收報15.5元，無升跌；周大福（1929）低見7.3元，收報7.39元，跌6.57%；周生生（0116）低見6.65元，收報6.74元，跌1.03%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.36元，跌1.18%；星島（1105）低見0.245元，收報0.245元，無升跌；鷹君（0041）低見10.72元，收報10.74元，跌1.1%；希慎（0014）低見10.88元，收報10.96元，跌1.08%。

異動股

上升異動股，包括，維港環保科技（1845）收報0.27元，升50%；亞太金融投資（8193）收報0.16元，升45.45%；中華國際（1064）收報0.05元，升31.58%；鼎豐集團汽車（6878）創上市新低，見0.052元，收報0.08元，升29.03%；華康生物醫學（8622）收報0.148元，升23.33%；天元醫療（0557）收報0.7元，升20.69%；神通機器人教育（8206）收報0.018元，升20%；多想雲（6696）收報0.189元，升18.87%；中國三迪（0910）收報0.051元，升18.6%；民信國際控股（8456）收報0.145元，升16%；木薯資源（0841）收報0.088元，升15.79%。

下跌異動股，包括，照現生態國際控股（8245）創上市新低，見0.09元，收報0.097元，跌42.6%；正利控股（3728）創上市新低，見0.055元，收報0.055元，跌26.67%；德基科技控股（1301）收報0.75元，跌24.24%；ASMPT（0522）收報88元，跌23.14%；長安仁恒（8139）收報1.12元，跌22.76%；中國上城（2330）收報0.117元，跌22%；泰昇集團（0687）見52周低0.17元，收報0.18元，跌20.35%；世紀陽光（0509）創上市新低，見0.135元，收報0.135元，跌19.64%；帝國金融集團（8029）收報0.054元，跌19.4%；神話世界（0582）收報0.235元，跌18.97%。

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